Siamo sempre più consapevoli del fatto che una corretta alimentazione è fondamentale per il nostro corpo. Non solo per quanto riguarda la forma fisica e il superamento della prova costume. Ma soprattutto per la nostra salute. Assumere tutti i nutrienti necessari per il nostro organismo è molto importante. Le vitamine sono fondamentali. Abbiamo già visto che queste hanno varie funzioni. Come per quanto riguarda la B1 e il metabolismo, o la vitamina A e la vista. Oggi però parleremo di cosa si può rischiare con una precisa carenza. Scopriremo, infatti, che se non assumiamo con questi alimenti questa vitamina rischiamo di sviluppare un’anemia.

La patologia

Siamo soliti associare l’anemia alla sola carenza di ferro. Ma in realtà sono vari i fattori che possono scatenarla. In questo caso particolare parliamo di anemia perniciosa megaloblastica. In sintesi, i nostri globuli rossi crescono in maniera anomala. Si sviluppano con un volume maggiore e forma ovale. Il nucleo cresce sproporzionatamente al resto della cellula. Questa condizione non permette le corrette funzioni dei nostri globuli rossi, determinando una situazione patologica. Cosa può provocare questa situazione? Vediamolo nelle prossime righe.

Se non assumiamo con questi alimenti questa vitamina rischiamo di sviluppare un’anemia

Una delle cause di questa condizione è la carenza della vitamina B9, detta anche acido folico. Questa partecipa attivamente nella corretta crescita dei globuli rossi. Se viene a mancare, questo incide sullo sviluppo errato di queste cellule. Per prevenire che si sviluppi questa carenza, dobbiamo conoscere gli alimenti che contengono la B9. La possiamo trovare nelle verdure a foglie verdi, come spinaci e lattuga. Nella frutta, in particolare, nelle fragole, arance e kiwi, ma anche in quella secca.

Non dimentichiamoci poi dei legumi che sono un’altra fonte di B9. Questa vitamina è presente anche nella carne, uova e alcuni formaggi. Ricordiamo comunque che è sempre meglio consultare il medico per qualunque condizione. Anche per quanto riguarda l’alimentazione e l’integrazione.