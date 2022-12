Basta un paio di pantaloni per essere pronte a pranzi e cene di Natale e Capodanno senza fatica

Invece di acquistare decine di vestiti e vestitini sarà sufficiente un paio di pantaloni neri per brillare. Il nero si abbina con tutto e i pantaloni neri non sono da meno. Per outfit davvero alla moda e festivi.

L’outfit delle feste è al centro dell’attenzione di quasi tutti in questo periodo. Infatti, sia Natale che Capodanno hanno bisogno di abbinamenti adeguati. In molti amano presentarsi a pranzi e cene vestiti in modo sgargiante o con maglioni natalizi. Altri, invece, prediligono uno stile più sobrio. Da un lato è tornato il leopardato che, a piccole dosi, potrà anche essere utilizzato durante le feste. Un pantalone animalier abbinato ad una maglia nera sarà perfetto per rallegrare il momento.

Molto importante anche il capospalla da scegliere in maniera molto accurata per non passare inosservati. Per vestirsi bene durante le feste, tuttavia, non è necessario spendere un capitale. Sarà davvero sufficiente acquistare o riutilizzare uno dei tipi di pantaloni più classici in assoluto, pantaloni che tutti abbiamo nell’armadio. Si sta scrivendo di un semplice pantalone nero skinny o, meglio, a campana o palazzo. Ma ecco come abbinarlo durante le feste per fare un figurone.

Basta un paio di pantaloni per essere pronte alle festività

Prima di scegliere l’outfit sarà bene cercare di capire a che evento si sta partecipando. Una cena in famiglia necessiterà di un outfit diverso rispetto ad una con gli amici. Stessa cosa con riguardo all’occasione, Capodanno e Natale richiedono abbinamenti diversi. In ogni caso sta tutto al buon gusto e alle preferenze di ognuno. Ad un pranzo di Natale in famiglia ci si potrà presentare con il pantalone nero abbinato ad una camicia bianca e ad una giacca colorata, magari rossa. In alternativa, ci si potrà accordare per indossare il pantalone nero con uno dei maglioni natalizi acquistabili ovunque in questo periodo.

Chi predilige un total black dovrà, almeno a Natale, smorzarlo con altri colori. Ad esempio, una camicia rossa o, come si scriveva prima bianca. In questo caso si potranno utilizzare giacca e pantalone nero e blusa a contrasto. Con gli amici, invece, si potrà essere leggermente meno formali, ottimi i dolcevita sempre abbinati al pantalone nero. A Capodanno, invece, il pantalone nero potrà essere abbinato ad un top luccicante o di paillettes e ad un blazer nero. In questo modo si brillerà e si farà davvero un figurone. Le scarpe da abbinare sono le più diverse, dalle classiche décolleté magari in rosso o nero ai tronchetti. Ottimi anche gli anfibi per smorzare il tutto.

Cosa comprare

Di pantaloni neri sono pieni i negozi, tra i più interessanti troviamo i 501 della Levi’s a circa 70 euro. In alternativa i jeans skinny di Zara a circa 30 euro o quelli a campana a circa 26 euro. La scelta sarà davvero infinita e sarà sufficiente scegliere il modello che più ci dona. Davvero basta un paio di pantaloni per essere pronte alle festività.