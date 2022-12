Non solo l’albero di Natale, ma anche queste 3 piante strepitose decorano la casa per le feste

Oltre all’albero di Natale non sappiamo come decorare la casa? Scopriamo queste 3 piante belle e molto particolari, perfette per rendere unico l’appartamento.

Decorare la casa per le festività natalizie è un momento meraviglioso da condividere con tutta la famiglia. Si comincia allestendo il classico albero di Natale e il presepe.

I più organizzati, si occupano anche di abbellire la porta di casa con, ad esempio, una ghirlanda comprata o realizzata con le proprie mani. Sistemano persino le luci sul balcone e decorano i vari ambienti del proprio appartamento.

Non solo l’albero di Natale, ma anche queste 3 piante creano un’atmosfera magica

Non solo palline, fiocchi, luci e candele, ma per creare un’atmosfera particolare e natalizia possiamo anche contare sulla bellezza di alcune piante.

Chi lo ha detto che i piccoli arbusti più belli si coltivano solamente in primavera. Infatti, nelle prossime righe, vedremo quali sono le piante perfette per abbellire la casa anche a dicembre. Facili da coltivare e che riservano delle magnifiche sorprese.

Non solo l’albero di Natale, ma anche queste 3 piante possono dare molte soddisfazioni.

Iniziamo a proporre una delle piante che fiorisce proprio in inverno. Parliamo del ciclamino, perfetto per abbellire la casa ma anche da regalare a Natale.

Una pianta dai colori meravigliosi che può essere coltivata in vaso e in piena terra. Il ciclamino non ama l’esposizione al sole e per crescere ha bisogno di poche cure.

Innaffiamolo spesso durante il periodo della fioritura. Meno, invece, quando la pianta è a riposo. Evitiamo di bagnare le foglie e facciamo attenzione alla quantità di acqua utilizzata, perché usarne troppa potrebbe far marcire le radici.

Una pianta dalle bacche rosse

Oltre al ciclamino, possiamo abbellire la nostra casa anche con una pianta sempreverde che prende il nome di Gaultheria. Le sue foglie sono molto particolari, perché in inverno cambiano colore e diventano rossicce. La pianta è particolarmente apprezzata, anche, per le piccole bacche rosse che la ricoprono interamente.

La gaultheria è molto resistente, non teme il freddo e, in inverno, ha bisogno di pochissime innaffiature. Quando le radici fuoriescono dal vaso, è il momento di rinvasare la pianta.

Se la coltiviamo in giardino ricordiamo di posizionarla in un luogo ombreggiato.

Una pianta che resiste a tutto

L’ultima pianta che vogliamo proporre è la Pyracantha. Sempreverde, perenne, cespugliosa e che può essere coltivata anche in vaso. La sua particolarità è quella di essere ricoperta di bacche di diverso colore che in autunno e in inverno sostituiscono i fiori.

La Pyracantha è un perfetto decoro natalizio da posizionare in casa o in giardino. Cresce molto rapidamente e necessita di pochissime cure.

Una pianta molto resistente che sopporta benissimo il freddo, il caldo e il vento.

Se la Pyracantha viene coltivata in vaso, innaffiamola con regolarità. Facciamo attenzione, però, che il terreno sia completamente asciutto per evitare brutte sorprese alle radici.