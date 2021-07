Spesso leggiamo di erbe e spezie che sono in grado di risolvere in un solo colpo i nostri problemi. È normale avere dubbi e chiedersi se riescano davvero a portare i benefici promessi. Ricordiamoci, però, che da millenni uomini e donne di tutto il mondo le utilizzano per le loro proprietà medicinali. Per questo, da diverso tempo, i ricercatori le studiano con interesse, per stabilire se la leggenda corrisponde alla realtà. E sulle loro ricerche che basiamo l’articolo di oggi ed è grazie a loro che possiamo dire che basta un cucchiaino di questa spezia per dire addio a glicemia e ipertensione.

Una spezia gustosa dalle mille proprietà

Dando uno sguardo al passato, sembra che questa Spezia venisse utilizzata per curare ogni tipo di disturbo. Si tratta della cannella. Spesso la troviamo sotto forma di polvere, ma in realtà viene dalle parti legnose di un albero tipico dell’India. I rami vengono fatti essiccare e poi ripuliti in modo da scoprire la parte più interna, quella commestibile. Che sia sotto forma di bastoncino o di polvere però, questa trova tantissimi usi in cucina grazie al suo sapore delizioso e inconfondibile. Le sue 1000 proprietà però lo rendono anche un rimedio medicamentoso.

Basta un cucchiaino di questa spezia per dire addio a glicemia e ipertensione

Recenti ricerche hanno dimostrato alcune delle proprietà della cannella. In particolare, nei gruppi di studio hanno provato che consumare piccole quantità di cannella ogni giorno diminuisce significativamente i livelli glicemici. Sono quindi particolarmente indicati per i portatori di diabete di tipo II. Però non basta, la cannella sembra avere anche effetti positivi sulla salute di cuore, vene e arterie. Non è ancora ben chiaro come riesca a farlo, ma la cannella riesce a ridurre la pressione sanguigna. Se quindi soffriamo di ipertensione, possiamo introdurre nella nostra dieta un po’ più di cannella senza timore. Infatti, non hanno riscontrato alcuna controindicazione per il suo consumo. In ogni caso, eccedere non è mai una buona cosa. La dose consigliata di cannella è di 1-6 gr al giorno.

