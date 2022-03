Truccarsi a volte può essere complicato, soprattutto per chi non ha tanta manualità. Inoltre, capire qual è il make up migliore per il proprio viso per mantenere sobrietà e intensità allo stesso tempo non è sempre facile.

Innanzitutto, bisogna conoscere bene i colori che ci si addicono, come ad esempio le economiche palette di ombretti ideali per chi ha gli occhi marroni. Inoltre, sarebbe bene evitare quelli che invecchiano lo sguardo e sottolineano le rughe.

Tuttavia, ci sono dei trucchi passepartout adatti a ogni viso e con i quali non si può mai sbagliare. Usando la tecnica giusta, sarà anche semplicissimo applicarli.

Basta un comune accessorio per capelli per avere un eyeliner perfetto e sottile in modo semplice e veloce

Uno dei trucchi più usati e di grande effetto è l’eyeliner, che tuttavia è forse il più difficile da applicare. Sicuramente può dare un po’ di problemi a chi non è abituato a metterlo oppure non ci vede benissimo.

Il problema maggiore è sempre il codino esterno, perché puntualmente risulta asimmetrico sui due occhi.

Tuttavia, ci sono dei trucchi che si possono usare per applicarlo nel modo migliore e senza sforzo.

Per ottenere un eyeliner perfetto e sottile basta un comune accessorio per capelli: la forcina. Forse ci si può stupire che sia sufficiente un oggetto così semplice e comune, ma è davvero efficace.

Tutti hanno almeno una forcina a portata di mano e una volta imparato il trucco la si potrà portare ovunque per essere sempre impeccabili.

Come mettere l’eyeliner con una semplice forcina per capelli

Per prima cosa, bisogna stendere normalmente l’eyeliner sopra la palpebra, restando vicino alle ciglia, ma fermandosi alla fine esterna dell’occhio.

Si può procedere poi applicando l’escamotage per realizzare il famoso codino.

È importante che la forcina sia integra e che la parte finale non sia tagliente, ma abbia ancora le piccole protezioni arrotondate. Infatti, è con queste che si potrà creare il codino grazie alla loro forma a V.

Il processo è molto semplice: bisogna utilizzare la forcina come fosse un righello. Prima di tutto si devono colorare con l’eyeliner le due parti finali della forcina.

Quindi, si devono appoggiare delicatamente di fianco all’occhio, all’attaccatura esterna, mantenendole unite per dare la forma a V e facendo una leggera pressione. Si può mettere la forcina nella posizione che si desidera e con l’angolazione preferita in base a come si vuole il disegno.

Bisogna quindi marcare bene la linea e riempire lo spazio creato. Se si preferiscono make up più colorati e per uno sguardo magnetico, si può scegliere di mettere un eyeliner colorato.