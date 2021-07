Ci sono tanti fattori che possono danneggiare la nostra pelle e le cellule, e avere cattive conseguenze sul nostro corpo. Soprattutto in questo periodo in cui ci si espone al sole del mare e in città ci si ricopre di agenti tossici, conviene correre ai ripari. Meno male che basta un avocado per fare il pieno dell’antiossidante vitaminico più potente che esista.

La vitamina più potente

Le vitamine giocano un ruolo essenziale all’interno del nostro organismo. In pratica grazie a loro si attivano efficacemente le reazioni enzimatiche. Ogni vitamina poi ha un campo specifico. C’è chi aiuta il corpo a difendersi dai danni dei radicali liberi. Altre intervengono nella crescita delle ossa e nell’equilibrio ormonale. Altre regolano il funzionamento del sistema nervoso ecc.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma fra tutte le vitamine se ci si chiede quale sia la più potente, molti esperti concordano che sia la Vitamina E. Questa svolge una forte azione antiossidante per bloccare l’invecchiamento e la degenerazione cellulare, una delle cause dell’insorgenza dei tumori. È lei che favorisce lo sviluppo e l’integrità dei globuli rossi.

Una scoperta recente

Uno studio del Institute of Molecular Health Sciences di Zurigo e pubblicato sul Journal of Experimental Medicine, svela un’incredibile azione della vitamina E. Infatti gli studiosi hanno scoperto che laddove il sistema immunitario risulti danneggiato e insufficiente, la vitamina E lo ripara e gli permette di agire efficacemente contro i virus.

Una scoperta importante visto che si mostra quanto sia potente la vitamina E. Si mostra inoltre per la prima volta, come agisca da chirurgo che ripara i linfociti T danneggiati e impossibilitati ad agire contro i virus.

Basta un avocado per fare il pieno dell’antiossidante vitaminico più potente che esista

Risulta così molto importante assumere la vitamina E nella nostra alimentazione quotidiana. La dose giornaliera raccomandata è di 12 mg per le donne e 13 mg per gli uomini.

Ora basta consumare ogni giorno un avocado che contiene 12,8 mg di vitamina E per soddisfare la dose giornaliera raccomandata.

Ma anche 3 cucchiai di semi di girasole per avere 10,6 mg. Oppure 20 – 25 mandorle per totalizzare 7,8 mg di vitamina E. Sia 20 – 25 nocciole per averne 7,6 mg. Basta 1 piatto di cicoria per avere 9 mg di vitamina E. Solo 10 castagne per 4,6 mg e 20 gamberetti per 4,3 mg.

L’assunzione giornaliera di vitamina E agirà certamente come un toccasana per la salute di tutto l’organismo.

Si legga pure questo articolo sull’antiossidante più potente contro l’invecchiamento cerebrale.