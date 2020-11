Le video guide di PdB



Gli studiosi si sono sempre chiesti come mai a Okinawa moltissimi superano i cento anni senza decadimento cerebrale evidente. Ebbene, dopo tanto cercare, da poco è stata individuata la sostanza che può rendere anche la nostra vita lunga e felice. E allora procuriamoci la pianta segreta che da secoli dà longevità e perfetta salute mentale a questa gente.

I Giapponesi ultracentenari

Per molti anni si è cercato il segreto dell’isola giapponese di Okinawa. Gli abitanti invecchiano come tanti altri, ma la loro vecchiaia è centenaria, e anche senza problemi di salute mentale. Il tutto è dovuto ad un’alga che cresce in quei mari e di cui gli abitanti di Okinawa si cibano.

Gli studiosi hanno isolato una sostanza che si trova in quest’alga la Haematococcus pluvialis Flotow. Quest’alga contiene una sostanza la Astaxantina (ASX) di cui da poco si scoprono le sue virtù sul cervello umano, soprattutto quello delle persone anziane.

Capacità insospettate. Procuriamoci la pianta segreta che da secoli dà longevità e perfetta salute mentale

Questo emerge da uno studio internazionale edito su Marine Drugs, in cui si mostra come questa sostanza agisca beneficamente sul cervello. In pratica aiuta nell’eliminare i componenti danneggiati delle cellule cerebrali. E’ un potente antiossidante per cui libera le cellule del cervello dai residui spazzatura e blocca così processi degenerativi al nascere. Svolge una forte azione antinfiammatoria, per cui sfiamma le parti che stanno per ammalarsi. E’ il responsabile delle cellule staminali che hanno il compito di rigenerare le cellule vecchie. Insomma è una garanzia di freschezza per il nostro cervello.

Come procurarsi questa miniera

L’Astaxantina non è difficile da procurare perché è ben in vendita e anche a dei prezzi abbastanza accessibili. Il fatto è che in quanto un carotenoide, era conosciuta come sostanza per aiutare la pelle a rimanere giovane. Ma se ne conoscevano poco le virtù scoperte sul cervello. Questa sostanza è utile anche per gli uomini che hanno problemi di fertilità. Aiuta il cuore e riduce i dolori articolari. Insomma cosa si pretende di più?