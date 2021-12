Dopo lunghi preparativi e grande attesa il giorno di Natale è finalmente arrivato. Ognuno di noi lo trascorrerà in una maniera diversa, chi in famiglia e chi tra amici. Nei lunghi pranzi, che spesso diventano cene, molti di noi amano creare un’atmosfera piacevole con giochi da tavola e di ruolo.

La tradizione italiana vuole che si giochi alla tombola, che però annoia in molti. Oggi vedremo, perciò, delle alternative davvero interessanti.

L’importante è coinvolgere grandi e piccini

Se siamo ancora attorno al tavolo e cerchiamo una maniera per divertirci assieme ai componenti della nostra famiglia, possiamo pensare di proporre un gioco di gruppo. Dato che probabilmente i partecipanti hanno età diversissime, dobbiamo trovare giochi adatti a tutti i gusti.

Possiamo sicuramente giocare ad un gioco che gli italiani amavano moltissimo. Stiamo parlando del Mercante in Fiera, gioco di carte che mischia fortuna e bravura. Il classico gioco è composto da carte disegnate che possono essere molto amate anche dai più piccoli. Se questo gioco in passato era presente in ogni casa degli italiani, ora siamo pronti per riscoprirlo.

Se vogliamo proporre qualcosa di meno solito, senza l’uso di carte o di scatole, possiamo giocare a lupus in fabula. Questo gioco amato da molti prevede che i partecipanti impersonino diversi personaggi di una semplice storia.

Ogni personaggio ha poteri diversi e lo scopo del gioco è non far indovinare agli altri qual è il nostro ruolo. Regole semplici ed una discreta componente di dramma rendono questo gioco perfetto per condividere un divertente con grandi e piccoli.

Basta tombola e scala 40 ora che conosciamo questi divertentissimi giochi per il pranzo di Natale in famiglia

Un altro gioco da proporre se siamo in un gruppo numeroso è Taboo. Sia se possediamo il gioco originale che se ne ricreiamo uno “casalingo”, si tratta di una proposta perfetta per intrattenerci assieme a tutta la famiglia.

Si può essere più o meno bravi ma il gioco permette a tutti di partecipare e di vincere grazie alle regole semplicissime e al lavoro di squadra necessario. Se vogliamo, possiamo creare delle schede a tema natalizio o con parole da indovinare inerenti alla nostra famiglia. In questo modo tutti quanti si divertiranno e parteciperanno con interesse.

Insomma, possiamo dire basta tombola e scala 40 ora che conosciamo questi divertentissimi giochi per il pranzo di Natale in famiglia.

