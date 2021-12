Il giorno di Natale è arrivato dopo lunghi preparativi e trepidante attesa. Moltissimi italiani in questi giorni trascorreranno lungo tempo in famiglia attorno ad una tavola imbandita e scambiandosi regali.

Rivedremo parenti che da molti mesi non vediamo e mangeremo i cibi della tradizione. Trascorreremo tempo in famiglia sempre facendo attenzione ai rischi del contagio.

Oggi parleremo dell’etichetta delle feste e di quali sono gli errori da evitare per non fare figuracce e creare imbarazzo al pranzo di Natale.

Divertirsi con leggerezza si può

Se ci stiamo radunando in famiglia dopo molti mesi, dobbiamo sapere che ci sono alcune regole di comportamento importantissime da seguire in queste occasioni. Sia che siamo gli ospiti che i padroni di casa, è importante fare di tutto per evitare situazioni imbarazzanti e pesanti, seguendo alcuni piccoli stratagemmi.

Per prima cosa è importantissimo apparecchiare con criterio e assicurarci il comfort dei nostri invitati. Oltre alla mise en place o apparecchiatura, che deve essere impeccabile, dobbiamo sempre fare attenzione ed essere a disposizione delle esigenze degli invitati. Poi dobbiamo fare attenzione ai temi che portiamo a tavola.

In queste occasioni dobbiamo evitare come la peste temi sensibili che potrebbero offendere e creare polemiche. Bisognerebbe cercare di non parlare di malattie e di temi personali che riguardano alcuni degli invitati. Allo stesso modo è importante evitare di porre domande che potrebbero essere considerati imbarazzanti, come quelle che riguardano la vita privata.

Per quando possiamo avere curiosità, dobbiamo evitare di indagare sulla vita sentimentali di nipotine e cugine e limitarci ad argomenti generici. Tra i vari argomenti da evitare citiamo il denaro, argomento considerato tabù nei momenti conviviali come questo.

Sono questi gli errori da evitare per non fare figuracce e creare imbarazzo al pranzo di Natale

Dato che solitamente pranzi e cenoni raggruppano persone di diversissime età è importante curare la conversazione e l’atmosfera: limitarsi ad evitare imbarazzi non è sufficiente. Per mantenere l’atmosfera briosa e piacevole dobbiamo evitare che giunga la noia e discenda l’imbarazzo.

Per fare ciò possiamo proporre dei giochi da tavola o delle attività da fare in gruppo. Possiamo proporre la solita tombola napoletana, oppure osare con qualcosa di più particolare come il karaoke.

Un’altra interessante proposta è di guardare in TV alcune vecchie canzoni conosciute da tutti in modo da creare un’atmosfera piacevole. Non solo le solite canzoni natalizie, ma anche le canzoni della tradizione per accontentare le nonne e incuriosire i più piccoli.

Approfondimento

Non solo il classico vischio anche queste altre piante portano soldi e fortuna.