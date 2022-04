Con questo velocissimo allenamento brucia grassi da fare a casa o in palestra si ottengono ottimi risultati

Perdere peso e bruciare i grassi è qualcosa a cui tutti puntano. Non sempre è facile raggiungere l’obiettivo, soprattutto se si fanno allenamenti di breve durata. A meno che non si scelga di aumentare l’intensità con diverse soluzioni possibili.

Una di queste è un particolare metodo che fu inventato dallo scienziato giapponese Izumi Tabata. Con questo velocissimo allenamento brucia grassi, si possono ottenere risultati con sessioni di lavoro fisico non troppo lunghe.

Ci si può allenare a casa, all’aperto o in palestra. Gli esercizi sono a corpo libero, con l’eccezione di qualche supporto non troppo impegnativo e facoltativo se lo si ritiene utile, come le fasce o il kettlebell. Tuttavia, è bene conoscere ogni dettaglio, tenendo conto che ci sono diversi aspetti da considerare.

Con questo velocissimo allenamento brucia grassi da fare a casa o in palestra è più facile perdere peso

Il metodo Tabata si basa su un circuito. Prevede lo svolgimento di più esercizi ad alta intensità, intervallati da brevi periodi di riposo. Ogni esercizio dura venti secondi, ci si riposa per dieci, passando subito a quello successivo. Il totale di ogni ciclo è 4 minuti.

L’esecuzione degli esercizi avviene ad alta intensità, nel senso che bisogna svolgere gli esercizi spingendo fino ad un livello che si avvicini al massimo delle possibili esecuzioni nei venti secondi. Il fatto che lo sforzo fisico sia considerevole impone che chi si approccia a questa metodologia abbia già una buona capacità in fatto di resistenza e abilità di esecuzione. Non è un allenamento per principianti.

Esercizi a corpo libero

Occorre sempre riscaldarsi e poi capire che tipo di esercizi combinare. Si possono alternare, ad esempio, piegamenti (quelli che erroneamente vengono definiti flessioni), squat, salti, corsa sul posto, skip a ginocchia alte, jumping jack, burpee, planck. Il ciclo può essere ripetuto più volte se la preparazione dell’atleta lo consente. L’ideale, in questi casi, è ovviamente farsi seguire da un professionista.

Non è, come detto, un metodo di allenamento a cui si può approcciare chiunque. Chi non si è mai allenato non dovrà, certo, pensare di partire con questa soluzione, considerate le modalità di allenamento e i rischi.

Prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva, inoltre, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico che saprà consigliare tutti gli esami idonei per iniziare la pratica in sicurezza. Una volta chiarite queste premesse, il metodo Tabata diventa uno strumento da poter utilizzare per bruciare grassi.

Tra i risultati che si ottengono c’è quello di migliorare la capacità aerobica, quello di favorire la crescita del tessuto muscolare e un risparmio di tempo. Serve, ovviamente, abbinare una condotta alimentare sana ed adeguata alle proprie esigenze.

