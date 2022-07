Per gli utenti più in là con l’età che non vogliono comunque rinunciare ad usare uno smartphone, sono necessari dei dispositivi mobili adatti, semplici, intuitivi e che rispondano a determinate esigenze che nascono con l’avanzare dell’età: la riduzione della vista, la perdita dell’udito e così via.

Ecco perché alcune aziende tecnologiche si sono specializzate nel creare dei dispositivi pensati proprio a queste esigenze, con volumi più alti, tasti più grandi e icone ben visibili.

Scendiamo nei dettagli. Ecco quali sono i modelli di smartphone migliori per coloro che sono più in là con l’età.

Perché gli anziani hanno bisogno di modelli a loro dedicati

Il cellulare è uno strumento indispensabile per ogni persona, anche per coloro più in là con gli anni, soprattutto per comunicare con i propri figli, i propri assistenti e anche per inviare messaggi.

Diciamo che il telefonino per le persone anziane è più una questione di sicurezza, che una questione ludica o di socialità. È difficile però che una persona al di là dei 75 anni di età riesca ad utilizzare senza alcuna difficoltà uno smartphone di ultima generazione.

Sarebbe arduo utilizzare social, app multimediali o addirittura il proprio home banking.

Ecco perché alcune aziende hanno pensato di produrre degli smartphone essenziali pensati per rispondere alle specifiche esigenze delle persone anziane. Di solito questi modelli hanno un volume audio più alto, dei tasti e delle icone più grandi.

I prezzi sono molto abbordabili; con 100, massimo 150 euro si possono acquistare degli ottimi dispositivi.

Anche con un prezzo molto accessibile si può acquistare un ottimo smartphone che sta conquistando l’Italia.

Ecco quali sono i modelli di smartphone migliori e più facili da usare di per persone in là con l’età

Il primo modello è il Doro 730X molto leggero, resistente alle cadute e anche all’acqua, 4G e Bluetooth, con possibilità di doppia sim. Le app di WhatsApp e Facebook sono preinstallate, per rendere tutto più semplice per gli utenti più anziani.

Un altro smartphone adatto alle persone di una certa età è Apolo di Spc, con sistema operativo Android e WhatsApp già preinstallato. Ha dei grandi pulsanti e delle icone più visibili. Inoltre al centro del dispositivo c’è un tasso SOS che si può spingere subito in caso di necessità di saluto o di altro tipo.

Infine c’è il Brondi Amico Smartphone, super semplice e intuitivo e con un’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Già preinstallati troviamo Skype e WhatsApp. Inoltre c’è un tasto SOS e una comoda torcia a Led.

Questo dispositivo permette anche un controllo da remoto da parte di un figlio o di un parente di fiducia, che può modificare alcune impostazioni da remoto inviando un semplice sms.

Questi sono gli smartphone più adatti, semplici e intuitivi per le persone anziane.

Lettura consigliata

Motorola Moto G82 5G ufficiale anche in Italia, ma attenzione a questo smartphone che tutti potremmo avere nel cassetto