Basta tagliare le patate in questo modo per renderle croccanti anche in forno come se fossero fritte

Le patatine fritte piacciono davvero a tutti, peccato che siano…fritte. Perché purtroppo rendere croccante il cibo buttandolo nell’olio, non farebbe bene alla salute. Ecco perché si tratta di un piatto che dovremmo concederci saltuariamente, senza esagerare insomma. E allora via a patate bollite, al vapore e al forno. In questi casi però, ovviamente, la croccantezza è un lontano ricordo. Eppure, non deve essere per forza così, almeno se le cuciniamo in forno. In realtà, basta tagliare le patate in questo modo per renderle croccanti.

Le patate a fisarmonica

Sappiamo che tagliando le patate in fette molto sottili aumenta la loro croccantezza. Però, dal momento che sono a contatto con la teglia, anche girandole rimangono perlopiù morbide. La soluzione sta nell’utilizzare il taglio a fisarmonica, diventato molto popolare sui social. In questi video si sente la dolce musica delle patatine fritte più croccanti, anche se preparate in forno. Ma in cosa consiste il taglio a fisarmonica? Si tratta di incidere delle fette di patata da entrambi i lati, con inclinazioni diverse. In questo modo, possiamo allungare la patata proprio come se fosse una fisarmonica. Ma, soprattutto, questi spazi permetteranno alle nostre patate di diventare davvero croccantissime.

Cominciamo lavando le patate e, se lo desideriamo, sbucciandole. Poi creiamo delle fette di circa 1 cm di spessore. Poi, sistemiamo due bacchette cinesi messe sul tavolo, una parallela all’altra. Nello spazio fra le due sistemiamo la nostra fetta di patata. Con un coltello affilato, tagliamo incidendo la patata per quanto ci consentono le bacchette. Facciamo dei tagli molto vicini fra loro in orizzontale. Poi giriamo la patata e facciamo la stessa cosa, ma in obliquo. Adesso potrebbe sembrare molto complicato, ma in realtà, una volta capito come fare, ci vogliono solo pochi secondi.

Intanto, facciamo bollire dell’acqua salata in una pentola. Quando avrà raggiunto il bollore, immergiamoci le patate così tagliate. Lasciamole in acqua solo per 1 minuto e poi scoliamole facendole asciugare. Ora prepariamo il condimento, mischiando in una terrina olio extravergine d’oliva, sale, paprika o qualche altra spezia come il rosmarino, il pepe o il timo. Prendiamo le nostre patate e immergiamole nella terrina, per poi disporle su una teglia foderata con carta da forno.

Impostiamo il forno a 200 °C e facciamo cuocere le patate per circa 40 minuti. In ogni caso, devono risultare ben dorate, quindi, giriamole a metà cottura e, se necessario, mettiamo la teglia più in basso. Per una croccantezza extra, prima di metterle in forno usiamo gli stecchini lunghi da spiedino e infilziamo le fette di patate nel lato che si allunga come una fisarmonica. In questo modo, poi possiamo allungarle sullo spiedino, esponendo gli spazi che abbiamo creato tagliandole. Così le nostre patate al forno saranno ancora più croccanti.

Altrimenti, affidiamoci alla friggitrice ad aria, un elettrodomestico sempre più di moda, utile per preparare tantissimi piatti in poco tempo.