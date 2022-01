Ecco un modo facile per scoprire chi ci spia su WhatsApp, scovando gli impiccioni sia con Android che con Apple

WhatsApp, come noto, è la piattaforma di messaggistica istantanea più usata al Mondo. Si tratta di un’applicazione in continua evoluzione, quindi ogni giorno entrano in gioco nuove funzioni. Ciò, per assicurare un servizio sempre più efficiente e soddisfacente per gli utenti. Essa, però, talvolta, come accade anche per i social, può essere usata da alcuni per spiare gli altri. Si pensi a chi controlla costantemente gli ultimi accessi effettuati, oppure la foto del profilo o le informazioni presenti nell’account altrui. Anzitutto, è bene chiarire che, per motivi di privacy, non è possibile sapere chi visualizza la foto o altri dettagli del profilo. Tuttavia, è possibile identificare gli utenti che visualizzano le foto ed i video inseriti nello stato di WhatsApp. Vediamo, quindi, come farlo, utilizzando i rispettivi sistemi operativi presenti su Android o su Apple, per scovare appunto gli impiccioni.

Come individuare gli spioni su WhatsApp se si ha Android

Per individuare chi sono gli infiltrati, basta andare su “stato” e poi spostarsi su “il mio stato”. A quel punto, cliccando sul simbolo dell’occhio, vedremo la lista degli utenti che hanno visualizzato il nostro stato. Sicché, per avere la prova del 9 su chi sono i veri impiccioni, basterà cambiare foto nei giorni successivi. In tal modo, scopriremo chi le visualizzerà costantemente. Ebbene, è quasi certo che sono proprio loro i ficcanaso, interessati a carpire le nostre informazioni. A quel punto, se vogliamo impedire a qualcuno di visualizzare gli aggiornamenti, basterà andare nelle “impostazioni”. Poi, cercare le voci account – privacy – stato e cliccare sull’opzione “i miei contatti eccetto…”.

In tal modo, è possibile mostrare il proprio stato solo ad alcuni, limitandone l’accesso ad altri. In alternativa, si può pigiare sull’opzione “condividi solo con…”, e limitare il proprio stato solo a quegli utenti, che selezioneremo appositamente. In definitiva, ecco un modo facile per scoprire come porre fine allo spionaggio.

Ecco un modo facile per scoprire chi ci spia su WhatsApp, scovando gli impiccioni sia con Android che con Apple

Cerchiamo, adesso, di capire come scoprire chi ci spia su WhatsApp, se possediamo un iPhone. In questo caso, basterà andare sullo “stato“, in basso a sinistra, selezionare “il mio stato” e cliccare sul simbolo dell’occhio. Così, vedremo l’elenco di tutti coloro che hanno visualizzato lo stato ma anche il giorno e, addirittura, l’ora in cui l’hanno fatto. Sicché, se la visita di qualcuno non ci è gradita, basterà andare in “impostazioni”. Poi, di seguito, seguire il percorso: account – privacy – stato. A quel punto, occorrerà cliccare su “i miei contatti eccetto…” e scegliere la persona o le persone che si vogliono oscurare. Insomma, si tratta di una procedura simile all’altra, che ci permetterà di tenere a bada gli indiscreti, evitando le loro ingerenze.

Lettura consigliata

I messaggi WhatsApp, gli sms e le email fanno piena prova in giudizio