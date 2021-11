Le scarpe, completano il look e gli regalano una marcia in più, per tanto sono davvero un accessorio immancabile nell’armadio di una donna. Scegliere quelle adatte ad ogni look per essere sempre sul pezzo e bellissime è l’obiettivo di tutte le donne.

Non è un caso infatti che gli armadi delle donne siano pieni di scarpe. Tuttavia succede spessissimo che nella costruzione dei vari outfit, sembri sempre mancare il paio giusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta tacchi altissimi e sneakers sportive sono queste le scarpe invernali calde e comodissime che tornando di moda e si indossano con tutto

Ma niente paura perché la moda dell’inverno 2022 accontenta proprio tutte. Infatti, tornano di moda in questa stagione questi strepitosi e da capogiro stivali ideali per avere gambe slanciate e lunghissime, per look inviabili. E ancora le Mary Jane e i mocassini chunky.

Ma nelle scarpiere del 2022 non potrà mancare un grande classico che mette d’accordo tutte e renderà la scelta delle scarpe per ogni outfit semplicissima. Infatti queste scarpe stanno bene davvero su tutto, stiamo parlando dei classici stivaletti neri tagliati alla caviglia, con tacco basso o medio.

Uno stile senza tempo

Nell’inverno 2022 tutte le grandi firme si sono trovate a proporre in passerella questi stivaletti comodi e adatti ad ogni situazione. Un grande classico che ha da sempre calcato le scene dal lontano 1800. Dagli anckle boots con il tacco alto ma largo per regalare stile ma comfort agli outfit, a quelli raffinatissimi con il tacco sottile e midi. Di grande tendenza anche nella versione con tacco asimmetrico, gli stivaletti neri ne hanno fatto di strada, eppure non stancano mai.

Ideali sotto i pantaloni a zampa, squadrati o a punta, ma anche da abbinare a pantaloni a palazzo, jeans a sigaretta, piuttosto che per completare un look casual o street style. Vengono in nostro soccorso anche con outfit più elaborati.

Un modello che ci salva in tutte le occasioni, quando siamo di fretta e abbiamo poco tempo da dedicare alla scelta delle scarpe o quando abbiamo osato di più con capi alla moda ed eccentrici. Ideali da indossare per completare look da ufficio e per mattinate di shopping sfrenato. Per un aperitivo al bar per essere comode ma sempre di grande tendenza.

Gli stivaletti neri si rivelano dunque un accessorio davvero immancabile nell’armadio di una donna. Inoltre data la mole di alternative proposte basterà semplicemente scegliere quello più adatto a noi.

Dunque, basta tacchi altissimi e sneakers sportive sono queste le scarpe invernali calde e comodissime che tornando di moda e si indossano con tutto.

Approfondimento

Basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde.