Il mese di novembre è ormai arrivato alla fine, e quindi non possiamo far altro che pensare a qualche super destinazione per dicembre. Dicembre che è il mese del Natale, dove tutto è più magico e le città si trasformano. Ecco allora le 4 città più belle da visitare d’inverno per un weekend di dicembre. Ovviamente le città da visitare sono tantissime, ma noi abbiamo voluto raccontare nello specifico quattro città del Nord Italia.

Quelle che ora andremo a vedere sono città e non borghi, però ci sono tantissimi borghi che possiamo visitare. Come questo borgo tra i più belli d’Italia che sembra uscito da un film di Natale.

Le 4 città più belle da visitare d’inverno per un weekend di dicembre

Partiamo allora con il nostro tour delle destinazioni al Nord Italia da vedere per un weekend. Un fine settimana va più che bene, non sarà necessario stare di più. Inoltre sono città facilmente raggiungibili.

La prima è Torino, capoluogo del Piemonte. Arrivarci è veramente facile sia con il treno sia con l’aereo per chi viaggia da lontano. Torino è una città veramente interessante, è ricca di piazze, monumenti, storie e buon cibo. Qui potremmo ammirare la Mole Antonelliana, il Parco del Valentino, il Monte dei Cappuccini, il Museo Egizio, il Palazzo Reale, Piazza Castello e Piazza San Carlo.

Poi abbiamo Alba, sempre in Piemonte. Questo comune è assolutamente da visitare. Il centro storico è pura magia. Inoltre bisogna provare il tartufo bianco e fare qualche degustazione di vini, perché il vino è buonissimo in queste zone.

Un’altra città da vedere è Trento, in Trentino. Qui possiamo visitare la Basilica Duomo di San Vigilio, il Castello del Buonconsiglio e il Mart di Rovereto. Questo è il Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto e Trento, ideato dall’architetto Mario Botta.

Altra bellissima location è Aosta. Qui la prima cosa che troveremo sarà l’arco di Augusto. Poi da vedere c’è la Porta Pretoria e il Teatro Romano. Per vivere al meglio la città di Aosta bisogna vedere Piazza Chanoux, dove si trova la sede del Municipio della città. Ecco allora 4 bellissime città del Nord Italia, che possiamo visitare tranquillamente in due giorni. In questo modo possiamo fare un weekend fuori porta, visitando alcune città fantastiche. Soprattutto sotto il periodo di Natale, che in queste città si sente particolarmente tanto.

