C’è chi non ha iniziato il 2022 al meglio, ma finalmente riceverà buone notizie. Basta stress, il 19 gennaio arrivano fortuna sfacciata, divertimento e leggerezza per questo fantastico segno zodiacale.

Un gennaio non proprio al top

Alcuni fortunati hanno vissuto l’arrivo dell’anno nuovo alla grande. Questo vale sicuramente per i nati sotto il segno dei Pesci, che si godranno un 2022 pieno di soddisfazioni (purché sappiano mantenere 3 buoni propositi).

Per altri gennaio è partito un po’ sottotono. Fortunatamente alcuni eventi astronomici porteranno una ventata di cambiamento. In particolare, la luna piena in Cancro del 18 gennaio sarà benefica per i nati sotto 3 diversi segni zodiacali.

Buone notizie in arrivo anche per la Bilancia. Gli ultimi mesi sono stati un periodo intenso e stressante: alle insoddisfazioni e difficoltà sul lavoro o nello studio si sono aggiunti problemi riguardanti la famiglia o la casa.

Anche con il partner le discussioni e le indecisioni sembrano essere all’ordine del giorno. Insomma, i livelli di stanchezza fisica e mentale sono alti. Ma bisogna tenere duro ancora per pochissimo: tutto sta per cambiare.

Il 19 gennaio sarà una giornata di svolta per le splendide persone nate sotto il segno della Bilancia. Il sole entrerà infatti nel segno dell’Acquario e attiverà la quinta casa astrologica.

La quinta casa è innanzitutto legata a leggerezza, voglia di vivere e di divertirsi. Dunque per la Bilancia è arrivato il momento di lasciarsi lo stress alle spalle e godersi i piaceri della vita, incluso qualche piccolo lusso. Perché allora non prenotare un massaggio, una vacanza o una cena? O magari anche solo concedersi un bagno caldo, una colazione a letto, una serata con gli amici?

Secondariamente, la quinta casa è anche quella che simboleggia i rischi e il gioco d’azzardo. I nati sotto il segno della Bilancia vivranno dunque un periodo di fortuna sfacciata in quest’ambito.

Infine, i tempi sono maturi per lanciarsi in un nuovo hobby o progetto artistico. La quinta casa è infatti anche quella del potenziale creativo. Si può sfruttare l’occasione per dare una rinfrescata al proprio stile, cambiando make up o taglio di capelli.

Questa energia creativa, peraltro, è intesa anche come slancio romantico ed erotico. Per i single ci sono dunque avventure piccanti all’orizzonte! Chi invece è già in una relazione, ritroverà le fiamme della passione. Insomma, San Valentino arriverà in anticipo per la Bilancia!

