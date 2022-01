Anche i piatti più semplici possono venire in modo disastroso. Forse proprio perché sono semplici e hanno pochi ingredienti, basta un singolo errore per renderli difficilmente commestibili.

È questo il caso delle uova, che in ogni modo si facciano bisogna stare attenti per farle venire bene. In primis quelle strapazzate, che rischiano di essere nauseanti o troppo secche, con poco sapore o un vero peso sullo stomaco.

Ma basterà applicare un semplice trucco per renderle cremose e leggere. Vediamo qual è e come applicarlo in una ricetta di uova strapazzate light da leccarsi i baffi.

Per delle uova strapazzate light ecco il semplice trucco ai fornelli che le renderà cremose e leggere

Per una porzione di uova strapazzate basta preparare pochi ingredienti: 2 uova, sale e pepe quanto basta.

Prima di tutto, sbattere le uova in una terrina con l’aiuto di una forchetta e aggiustarle di sale e pepe. Ungere una padella antiaderente con olio o burro e farla scaldare leggermente sul fuoco.

Poi, versare le uova sbattute e, quando iniziano a rapprendersi, mescolarle con una paletta da cucina.

Per delle uova strapazzate light ecco il semplice trucco ai fornelli che le renderà cremose e leggere: mantenere la fiamma al minimo e mescolarle piano.

Così facendo, si manterranno compatte e cremose. Inoltre, toglierle dal fuoco quando sono ancora morbide per evitare che risultino troppo secche. Il tempo di cottura perché vengano sufficientemente cremose è di circa 4 minuti.

Le uova strapazzate sono pronte per essere servite. Adatte come secondo da preparare al volo, sono ottime anche a colazione con della pancetta croccante e del pane tostato.

Varianti delle uova strapazzate light

Per rendere le uova strapazzate light ancora più gustose, esistono delle varianti che prevedono di aggiungere alcuni ingredienti. Il primo è l’immancabile parmigiano grattugiato, che rende speciale ogni piatto.

Il secondo ingrediente, invece, è il latte, che attenua il gusto forte delle uova e le ammorbidisce ulteriormente. Aggiungerlo alle uova sbattute prima di metterle sul fuoco.

Chi è intollerante o digerisce con difficoltà il latte vaccino, può usare le bevande vegetali di soia, cocco, avena, e non solo. Con questa ricetta della bevanda di riso si potrà preparare in casa un’alternativa sana, leggera e senza glutine.

Si può anche aggiungere un cucchiaio di yogurt bianco di qualità poco prima di toglierle dal fuoco per un risultato strepitoso.

