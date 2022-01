Le fasi della luna hanno un significato importante per gli appassionati di astrologia. Possono infatti portare delle belle sorprese: è in arrivo una pioggia di soldi, amore e serenità grazie alla luna piena del 18 gennaio, ma solo per questi fortunati segni zodiacali.

Cosa significa la luna piena in Cancro

Durante questa settimana e la prossima, il calendario degli eventi astronomici sarà fitto di eventi significativi.

Comincerà la retrogradazione di Mercurio, che farà penare Toro e Acquario ma favorirà altri segni fortunati. Un altro pianeta da tenere d’occhio è Plutone, che dal 16 gennaio potrebbe risolvere alcuni odiosi problemi. Per di più, un evento rarissimo creerà l’opportunità di una svolta per un tenace segno zodiacale.

Infine, il 18 gennaio 2022, precisamente alle 00:47, ci sarà la prima luna piena dell’anno. Tutti gli appassionati di astrologia dovrebbero fare attenzione a questo evento, a prescindere dal loro segno zodiacale.

Infatti le fasi di luna nuova e luna piena sono momenti propizi per la pausa e la riflessione: permettono di manifestare le proprie intenzioni e individuare gli ostacoli sul proprio cammino.

Inoltre il primo novilunio del 2022 avverrà nella costellazione del Cancro. Per molti questo potrebbe significare un intensificarsi delle emozioni. Ma alcuni segni zodiacali possono aspettarsi un’ulteriore sorpresa nella notte del 18 gennaio. Ecco chi sono i fortunati.

Innanzitutto il novilunio sarà un’ottima occasione per i Gemelli. I nati sotto questo si sentiranno ambiziosi e motivati a guadagnare di più. Visto che la luna promuove riflessioni e bilanci, è il momento di mettere a posto i propri conti. Oppure, se c’è un’idea per fare soldi che ronza in testa da un po’, l’occasione è perfetta per iniziare a realizzarla.

In secondo luogo, i nati sotto il segno dei Pesci dovrebbero uscire a divertirsi sotto la luna piena. Soprattutto se sono alla ricerca dell’amore: il momento è infatti propizio per una nuova relazione. Se da tempo si sogna di invitare qualcuno a uscire, questa è la serata giusta per farlo! Altrimenti, un semplice drink con gli amici potrebbe condurre a nuove conoscenze.

Infine, i Leone percepiranno un improvviso acuirsi del loro intuito. È il momento di dare meno ascolto al cervello e prendere decisioni di pancia. Si può così arrivare alla risoluzione di dubbi che tormentano i Leone da tempo. E trovare, finalmente, un po’ di serenità.