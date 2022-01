Ci sono frutti tropicali che adesso troviamo tranquillamente in commercio in Italia, ma che prima erano totalmente sconosciuti. Abbiamo imparato ad apprezzarli e ad usarli in cucina e spesso anche per la cura e il benessere dei nostri capelli e della pelle. Come l’avocado, la banana ed il mango, che hanno conquistato molti, grazie al loro sapore particolare e gradevole, e che ora possiamo trovare anche al supermercato. In più sono prodotti ricchi di vitamine e sono alleati della salute anche le parti che crediamo di dover buttare. Le bucce potrebbero, infatti, rappresentare un possibile rimedio per esfoliare la pelle, per idratare, per creare bevande nutrienti o, addirittura, per pulire vetri o come fertilizzante. Tra le varietà diffuse c’è anche la noce di cocco, che possiede una polpa golosa, un mix tra vari sapori come latte, panna e note di frutta secca.

Vale oro eppure molti scartano l’acqua di questo squisito frutto tropicale dalle proprietà anti età e digestive

Solitamente utilizziamo la polpa a scaglie per rendere speciali i nostri dolci e addolcire pietanze salate. Ma, spremendone una grande quantità, possiamo ottenere anche un latte dolce e delicato, impiegato in cucina e come cura di bellezza. Il cocco, grazie alle calorie contenute, circa 364 per 100 grammi, per molti Paesi rappresenta un’importante fonte di nutrimento. È fonte di fitosteroli, ricco di manganese, potassio, fosforo, vitamina C ed E. È presente l’acido laurico, un acido grasso saturo in grado di aumentare i livelli di colesterolo HDL, quello considerato “buono”. L’interno della noce, ancora verde, possiede un’acqua squisita, fino ad un litro, che è meno energica della polpa ma ricca di minerali e potrebbe avere interessanti benefici.

Infatti, questo alimento vale oro eppure molti scartano l’acqua di questo squisito frutto tropicale dalle proprietà anti età e digestive, ma anche energetiche. Oltre a dissetare e ad essere un buon rimedio per rendere la chioma morbida e lucente, sembrerebbe contenere nutrienti utili contro l’invecchiamento. Una certa quantità, grazie agli enzimi contenuti, potrebbe aiutare la digestione e il metabolismo, addirittura avrebbe proprietà antitumorali.

Come utilizzare l’acqua del cocco

Non è proprio semplice reperire una noce di cocco ancora verde, solitamente la troviamo già matura, ma in alcuni negozi specializzati ed erboristerie è possibile acquistare l’acqua al naturale. Più diffuse sono le lattine e i cartoni, ma dobbiamo sempre leggere l’etichetta per capire quali altri ingredienti e additivi ci siano. Per gustarla, potremmo berla al naturale o impiegarla in particolari ricette come budini, creme, frullati, pancake. Oppure per realizzare vellutate di verdure, il riso con curry e i gamberi, o ancora per cucinare il pollo in modo diverso ed originale.