Sono ormai prossime le feste e si avvicinano i pranzi e le cene di famiglia. Natale è il tempo giusto per ritrovarsi tutti insieme, anche se il Covid ci sta limitando molto. Per chi ha la fortuna di poter staccare un po’ dal lavoro quotidiano esiste la possibilità di programmare al meglio le diverse serate. Le limitazioni imposte dalla pandemia costringeranno a casa tantissimi italiani. Le località turistiche di montagna sperano di poter catturare tutti quelli che solitamente preferivano l’estero e i posti caldi. Le grandi città e i piccoli borghi si aspettano comunque l’arrivo dei turisti.

In questo scenario, però, non sono mai da scartare le cene a casa, magari in intimità con il proprio partner. Per alcune coppie saranno le prime feste insieme, altre potrebbero necessitare un periodo di riavvicinamento dopo una crisi. Altre ancora si potrebbero formare a cavallo delle feste, che potrebbero essere il momento buono per provare a stare un po’ insieme con continuità. Abbiamo già visto alcuni cibi che potrebbero solleticare e stimolare la passione in questo articolo “Non solo ostriche ma anche frutta secca cioccolato pasta e altri ingredienti da usare per soddisfare il gusto e non solo durante le feste”. Adesso andiamo a proporre un dolce delizioso, facile da preparare e ad alto contenuto afrodisiaco per concludere al meglio una serata intima.

Oltre al peperoncino e cioccolato, sono questi gli ingredienti deliziosi naturali e afrodisiaci per chiudere in bellezza una sera romantica

Ananas, uno dei tipici frutti natalizi, zafferano e cannella. Un connubio intrigante che può davvero scatenare il nostro testosterone. Pochi ingredienti per un dolce davvero sensazionale. Andiamo a vederli:

1 ananas;

1 bustina di zafferano;

70 g di zucchero;

cannella in polvere;

1 arancia da spremere.

Per dare più gusto ed efficacia a questo dolce occorrerebbe prepararlo con un giorno di anticipo, in modo che tutti gli aromi utilizzati possano fondersi al meglio con l’ananas. Fatta questa doverosa premessa, mettiamoci subito all’azione. Tagliamo a pezzotti il nostro frutto e disponiamolo in una teglia. Uniamo lo zucchero, preferibilmente di canna, la bustina di zafferano e la cannella. Abbondare con quest’ultima, perché oltre a essere il cuore della ricetta è anche molto afrodisiaca. Di conseguenza, più ne mettiamo, meglio sarà. Mescoliamo bene gli ingredienti. Poi prendiamo l’arancia, tagliamola, dividiamola e spremiamola. Irroriamo l’ananas con il succo, poi diamo un’ultima mescolata.

Riposo di almeno 12 ore

Prendiamo la pellicola trasparente, copriamo bene la teglia e mettiamola in frigorifero. Dovrà restare lì per minimo 12 ore, ma l’optimum, come detto prima, sarebbe di preparare il tutto la sera precedente. Il dolce dovrà essere servito freddo, quindi sarà sufficiente toglierlo dal frigorifero una decina di minuti prima di consumarlo. Giriamolo un’ultima volta prima di metterlo nelle coppette. Oltre al peperoncino e cioccolato, sono questi gli ingredienti deliziosi naturali e afrodisiaci per chiudere in bellezza una sera romantica: ananas, zafferano e cannella, per soddisfare in pieno il nostro palato e non solo.