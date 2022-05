Nei secoli passati a viaggiare erano soltanto i nobili o i ricchi. Spesso queste due categorie coincidevano ma a queste persone dobbiamo aggiungere anche i mercanti e gli artisti, che da sempre si sono interessati a scoprire nuovi luoghi. Al giorno d’oggi, invece, grazie alla rivoluzione tecnologica e ai voli a basso costo, praticamente tutti possono permettersi il lusso di viaggiare.

Certo, c’è chi può stare in giro per settimane e chi invece solo per qualche giorno. I soldi sono sempre importanti e fanno la differenza, indubbiamente. Tuttavia, ci sono alcuni modi che possono permetterci di viaggiare senza spendere dei capitali. Anzi, possiamo trovare anche dei modi per viaggiare quasi gratuitamente. Infatti, basta spendere tanto in vacanza perché si può viaggiare usando qualche semplice accortezza e qualche idea.

Amici vecchi o nuovi

Esistono dei siti che comparano il prezzo dei voli, altri che cercando di trovare per noi il prezzo più conveniente per gli alberghi. Certo, tutte queste opzioni forse le conosciamo già, ma ci sono almeno due alternative che non ci ricordiamo mai di prendere in considerazione.

Per quanto riguarda l’alloggio, cerchiamo di stilare una lista delle persone che conosciamo e che vivono altrove. Magari le abbiamo conosciute sul posto di lavoro, in uno scambio universitario o tramite altri amici. Se siamo delle persone abbastanza spigliate e che non si fanno dei problemi a chiedere, possiamo anche chiedere di farci ospitare.

Avere una rete di persone a livello internazionale è sicuramente utile, ma non tutti ce l’hanno. Per questo esistono vari siti che permettono di scambiarsi casa propria. I più conosciuti sono homeexchange e leavy ma sui principali motori di ricerca se ne trovano anche altri.

Basta spendere tanto in vacanza perché si può viaggiare partendo da uno smartphone e qualche idea

Il principio è molto semplice: ci si scambia la casa. In moltissimi vogliono venire a passare le vacanze in Italia e noi italiani amiamo scoprire il Mondo. Se poi abbiamo a disposizione le comodità di una casa riusciamo a farlo ancora meglio.

Tuttavia, ci sono alcune cose da sottolineare prima di scambiarsi casa. Sembra naturale ma è sempre meglio conoscere le persone con cui scambieremo la casa. I principali siti permettono a tutti di verificare l’identità delle persone e di lasciare dei commenti sul soggiorno. Meglio, quindi, scegliere delle persone che sono già rodate in questo tipo di esperienza. Inoltre, è buona regola dirlo ai vicini per non destare nessun sospetto o per non farli preoccupare. Infine, è sempre utile lasciare e chiedere una piccola guida della casa, per come funzionano gli elettrodomestici o dove si trova il quadro elettrico. In questo modo potremo viaggiare con una spesa davvero contenuta

