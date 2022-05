Dopo la pandemia molti si sono trovati a cambiare le proprie vite, introducendo il concetto di smart working. Per molti questa è stata una grande opportunità: ha permesso infatti di riappropriarsi di ritmi più lenti e di spendere più tempo con i propri cari. Ad alcuni, però, ha anche acceso la voglia di viaggiare. Al giorno d’oggi, infatti, basta solo un pc portatile e una connessione internet per lavorare ovunque. Questa scelta, soprattutto per i più giovani, risulta particolarmente vantaggiosa. È infatti possibile godere della combo “impiego più libero e costo della vita più basso” vivendo in alcuni Paesi europei e lavorando da remoto. Vediamo quali sono i luoghi più vantaggiosi, seguendo le orme dei nomadi digitali.

Quali sarebbero le mete più ambite in tutto il Mondo

Se vogliamo dare uno sguardo più globale, sicuramente uno dei luoghi più ambiti è la Thailandia. In questa Nazione, infatti, si conciliano più vantaggi. Il primo è sicuramente il costo della vita, che rispetto all’Europa è vertiginosamente basso. Poi seguono altri fattori, come la sicurezza e il buon cibo. Infatti, girare in questo Paese è sicuro anche per le donne sole e le pietanze sono fra le migliori in tutto il Globo. Infine, il ritmo routinario è molto meno stressato rispetto a quello europeo ed è possibile godere di un clima e di alcune bellezze naturali che rendono più leggero il carico di stress che il lavoro comporta. Allo stesso modo, anche Bali può essere una buona soluzione per gli stessi motivi. In entrambi i luoghi, spesso sono disponibili dei coworking con delle buone connessioni WI FI.

Impiego più libero e costo della vita più basso, sarebbero questi i Paesi scelti dai nomadi digitali per lavorare da remoto vivendo da re

Nel Vecchio Continente invece i posti più economicamente vantaggiosi si trovano nella parte più orientale. Un’ottima destinazione potrebbe essere Budapest. Oltre a una vita notturna frizzante, infatti, anche qui la vita costa poco. È presente poi un sistema sanitario ottimo e dei collegamenti low cost con tutto il resto dell’area Schengen. Anche Sofia presenta dei vantaggi simili. Se invece si volesse godere di un clima più mite, consigliamo nella parte occidentale il Portogallo, con le sue caratteristiche cittadine e l’atmosfera rilassata. Queste appena menzionate sono tutte le opzioni per i giovani o gli under 50. Per i pensionati invece suggeriamo queste altre destinazioni.

Lettura consigliata

Queste isole esotiche a due passi dall’Italia famose per la natura selvaggia e per il mare incontaminato ci permetteranno di trascorrere una vacanza da sogno