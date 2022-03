Molti pensano che sia presto per prepararsi alla prova costume, ma si sa che è meglio partire d’anticipo. Invece che faticare all’ultimo momento, allenarsi un po’ ogni giorno aiuterà a raggiungere i propri obiettivi con più serenità e meno sforzo.

I punti critici sono sempre gli stessi: la pancia, i glutei e le maniglie dell’amore.

Per ridurre questi fastidiosi rotolini che si formano sui fianchi si possono fare tre esercizi mirati per averli più atletici e snelli. Se si vogliono tonificare i glutei, potrebbe essere d’aiuto una semplice posizione di yoga che migliorerebbe anche l’equilibrio.

Per ridurre la pancia, invece, si possono provare due esercizi che aiutano a bruciare grassi e a tonificare.

Superiamo la prova costume con 2 esercizi brucia grassi a corpo libero per tonificare la pancia in 15 minuti al giorno

Con soli 15 minuti al giorno si possono ottenere grandi risultati, l’importante è essere costanti e avere bene in mente il proprio obiettivo.

Due esercizi da inserire in questo allenamento quotidiano sono mirati per bruciare i grassi e rendere la pancia più piatta.

Il primo esercizio è lo squat jump. Per svolgerlo, dopo essersi messi nella classica posizione di squat, bisogna scendere portando le braccia all’indietro. In questo modo, sarà più facile darsi la spinta per fare il salto. Nella fase del salto, bisogna allungare le gambe e portare le braccia verso l’alto.

Quando si ritorna a terra, per attutire l’impatto si dovranno far toccare prima le punte dei piedi, poi il resto del piede. Intanto, le gambe si piegheranno e anche le braccia torneranno indietro nella posizione di partenza.

Una versione ancora più completa, ma faticosa, di questo esercizio è lo squat split jump, che aiuterà ad avere glutei più sodi.

Cos’è il flat out burpee e come svolgerlo correttamente

L’altro esercizio brucia grassi è forse più sconosciuto, ma altrettanto efficace. Si tratta del flat out burpee, esercizio total body ad alta intensità.

Dalla posizione in piedi, bisogna saltare in alto dandosi la spinta con le gambe e sollevando le braccia, mantenendo gli addominali contratti.

Una volta tornati con i piedi a terra, bisogna portare le mani sul pavimento davanti a sé e con un salto portare indietro le gambe. In questa posizione, si fa un piegamento facendo toccare il petto per terra e con un altro salto si riporteranno i piedi vicino alle mani. Quindi, si può procedere con il salto successivo verso l’alto, tornando al punto di partenza.

Gli esercizi vanno ripetuti ciascuno per 15 volte oppure per 30 secondi. Dopo una pausa di 30 secondi, si può procedere con un’ulteriore serie dell’altro esercizio e continuare ad alternarli fino a raggiungere i 15 minuti.

Ora superiamo la prova costume con 2 esercizi ad alta intensità brucia grassi . Nel caso ci si stanchi prima dei 15 minuti, soprattutto se non si è abituati, è bene cominciare da un allenamento più breve.