La scuola è incominciata e così l’eterno dilemma dei genitori dei più piccoli: cosa dare ai nostri figli come merenda da portare a scuola? Se da un lato l’ideale sarebbe portarsi dietro un frutto o un succo di frutta, in certi casi si opta per dolci come barrette e merendine.

Non tutte le merendine sono però uguali, oggi vedremo che in commercio ci sono prodotti da evitare assolutamente. Infatti, occorre fare attenzione, perché in pochi sanno che queste comuni merendine potrebbero non essere adatte ai bambini. Vediamo quali sono.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un ingrediente nascosto pronto a fare danni

In commercio esistono innumerevoli tipi di merendine confezionate, che si differenziano per ingredienti, sapori e lavorazione. Dato l’aumento di consapevolezza di noi consumatori, sempre più frequentemente questi prodotti sono equilibrati in modo che forniscano la giusta dose di energia e non siano dannose per la salute.

Non tutti i prodotti, però, sono adatti a tutti. Alcuni, infatti, contengono ingredienti che sono del tutto sconsigliati ai minori, perché potrebbero causare seri danni alla salute. Oggi vedremo quali sono questi prodotti da evitare del tutto e che non dovremmo mai dare ai nostri figli minori di 18 anni.

In pochi sanno che queste comuni merendine potrebbero non essere adatte ai bambini

Non tutti i cibi sono uguali e anche se molti lo ignorano esistono cibi adatti solo agli adulti. Tutti i cibi e le bevande che contengono l’alcol sono assolutamente banditi per i bambini, anche se l’alcol è presente in quantità minime.

Fino a qui tutto bene, a nessuno verrebbe in mente di dare da bere del vino o dei superalcolici ai propri ragazzi, eppure questa sostanza così rischiosa è presente in cibi inaspettati.

Molte merendine, infatti, contengono una determinata percentuale di alcol etilico, che viene aggiunto come conservante. Alcuni di questi prodotti da forno, inoltre, contengono ingenti percentuali di alcol nel ripieno o nella bagna del pan di spagna.

Se l’alcol da un lato può aggiungere un gusto che piace molto agli adulti, non dobbiamo dimenticarci come questa sostanza sia assolutamente vietata per i minori. I bambini, infatti, hanno una bassa capacità di metabolizzare l’alcol, che potrebbe causare danni gravi al fisico e al cervello.

Quando siamo al supermercato e vogliamo scegliere delle merendine per i nostri figli, ora sappiamo che dobbiamo controllare molto bene tra gli ingredienti. Dovremo sempre scegliere prodotti equilibrati e nutrienti, con un basso contenuto di grassi e di zuccheri e soprattutto senza una goccia di alcol.