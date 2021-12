Niente di meglio che chiudere l’anno con lo sguardo ad un futuro concreto. Ci aspettano 488 opportunità di lavoro in tutta Italia per ruoli sia full time che stagionali. Tantissime le categorie di lavoro interessate dalle assunzioni di Amazon nel nostro Paese. Fra queste, Gestione Operations e Distribuzione, Risorse Umane, Sicurezza, Salute e assistenza medica, Software Development, Finanza e contabilità e molte altre. Scopriamo insieme quali sono le posizioni aperte, i requisiti necessari per le mansioni previste e come partecipare alla candidatura.

Le sedi finali

Chiudiamo l’anno col botto in Amazon approfittando di queste imperdibili 488 opportunità di lavoro. Di queste, 276 riguardano il lavoro in azienda, 211 per il Centro di evasione ordini e 35 per lavorare da casa. Le offerte riguardano più zone d’Italia. Sedi interessate in Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo e Sardegna. Non mancano all’appello Friuli, Toscana, Campania, Liguria e molte altre ancora. In tutto si tratta di 488 occasioni per professionisti in ogni ambito, salendo a numeri impressionanti prendendo in considerazione le sedi di tutto il Mondo.

Importanti opportunità anche per giovani laureati o laureandi, sotto contratto di stage formativo. Un esempio è Software Development Engineer Internship 2022, destinato agli studenti delle facoltà di Informatica e Ingegneria Informatica.

C’è spazio anche per diplomati in qualunque indirizzo

La laurea non è un requisito essenziale per tutti gli annunci. Il ruolo Team Lead Operations – Sort Center, difatti, presenta come requisito fondamentale il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore. Seguono eccellenti qualità comunicative, voglia di imparare e le capacità per gestire più mansioni e di diverso tipo. Preferenziali sono la conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, e del pacchetto Office.

Per visualizzare dunque tutte le offerte di lavoro disponibili consultiamo la piattaforma dedicata Amazon Jobs. Grazie ai filtri di ricerca per tipo di lavoro, paese, provincia e area di inserimento, potremo restringere il vasto campo alle opportunità di nostro interesse. Cliccando su un annuncio ne visualizzeremo le info sull’azienda, sulle mansioni previste e sui requisiti richiesti e preferenziali. Chiudono il quadro la località della sede di lavoro, il team, l’area di inserimento ed il tasto Candidati Ora. Attraverso questo, potremo inviare il Curriculum vitae e candidarci per l’annuncio selezionato.

