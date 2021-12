Moltissimi tendono, almeno inizialmente, a sottovalutare la caduta dei capelli. Sì, perché se è legata al cambio di stagione si reputa associata ad un fenomeno occasionale. Tuttavia, è importante interessarsi della loro salute, in quanto potrebbero esserci in gioco aspetti più seri da considerare.

Ebbene, per capelli pieni di salute, ecco i segnali da non sottovalutare e i rimedi per contrastarne la caduta. Le cause di quest’ultima, possono essere più o meno serie. Si pensi che oltre alla calvizie, potrebbero ricorrerne altre, quali: la disfunzioni della tiroide, alterazioni del sistema immunitario, carenze alimentari. Oppure, addirittura, potrebbe scaturire da altre patologie, che necessitano di ulteriori accertamenti. A fronte di ciò, una visita dermatologica con tricoscopia, è necessaria per comprendere le cause e intervenire con terapie adeguate. Passiamo, adesso, ad esaminare quali sono i segnali da non sottovalutare.

Per capelli pieni di salute, ecco i segnali di allarme da non sottovalutare e i rimedi per contrastarne la caduta

Il primo segnale di allarme è dato dall’assottigliamento dei capelli, tipico di chi ha una predisposizione genetica all’alopecia. Sicché, in presenza di questo segnale, occorre fare la visita e l’esame su indicati, senza attendere il vero e proprio stempiamento.

Per contrastare, poi, la caduta, per quanto possibile, bisognerebbe seguire alcune sane abitudini alimentari. Prima tra tutte, una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, uova e pesce. Quindi, sarebbe consigliabile ingerire: proteine, vitamine e minerali, in maniera prevalente. Inoltre, è assolutamente vietato il fumo di sigaretta ed occorre proteggere i capelli dai raggi solari. Entrambi questi ultimi fattori, producendo radicali liberi, contrastano con la crescita e la salute del capello.

Altra regola importante sarebbe quella di eliminare eventuali tracce di gel e lacca utilizzati, attraverso il lavaggio. Al riguardo, è bene sapere che lo shampoo migliore è quello per lavaggi frequenti, delicato e quello anticaduta.

Cause della caduta dei capelli e rimedi

Quando la causa della caduta deriva da una patologia o, peggio ancora, sarebbe ereditaria, sarà molto più difficile contrastarla. Tuttavia, non occorre comunque dimenticare di seguire delle sane abitudini, per non aggravare la situazione o, comunque, per migliorarla.

Sicché, oltre alle regole su descritte, ne indicheremo delle altre:

1) ridurre l’uso di asciugacapelli ed evitare: piastre, spazzole e bigodini termici. Questo perché il calore indebolisce le proteine dei capelli, rendendoli fragili;

2) per le stesse ragioni, evitare: permanenti e stirature chimiche;

3) ridurre drasticamente tinture e decolorazioni;

4) non tirarli, troppo spesso, utilizzando elastici e fermagli;

5) utilizzare una spazzola fatta di fibre naturali e spazzolare dal basso verso le punte;

6) ogni tanto, massaggiare il cuoio capelluto con olio d’uovo, per aumentare il flusso arterioso.

