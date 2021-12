Con queste temperature, abbandonare il letto caldo alla mattina è una missione quasi impossibile.

Siamo, infatti, entrati ufficialmente nel periodo più freddo dell’anno. Ormai abbiamo tirato fuori dall’armadio cappotti, piumini, sciarpe e cappelli, e non riusciremmo più a farne a meno.

Il cappotto, in particolare, è un capo imprescindibile in momenti come questi, che riesce a scaldarci con stile. Oltretutto, è uno dei capi che tutti dovrebbero avere nell’armadio, perché rende chiunque chic ed elegante. In particolare, è questo il cappotto perfetto a 50 anni o a 30 per scaldarsi senza rinunciare alla propria sensualità.

L’unico problema è che a volte questi indumenti possono essere davvero ingombranti. Fortunatamente, però, anche quest’anno sta riscuotendo tantissimo successo un capo intramontabile, che scalda tantissimo senza essere ingombrante. Si tratta di un capo che non passerà mai di moda, perfetto a qualsiasi età.

Altro che sciarpe e cappotti, è questo l’indumento caldo e morbido che sta andando a ruba perché sta bene a tutti

Quando arriva il freddo, nessuno di noi vorrebbe abbandonare il proprio letto caldo e confortevole per addentrarsi nel gelo esterno. Forse, però, se ad accompagnarci nel freddo fosse un indumento simile ad una calda coperta, l’impresa potrebbe risultarci meno difficile.

Stiamo, ovviamente, parlando della mantella, il capo senza maniche che avvolge il corpo come una morbida e calda coperta. Basta fare un giro tra i negozi vicino casa per rendersi conto del successo strepitoso che continua ad avere la mantella, nonostante il passare degli anni.

Si tratta di una sorta di stola, ma fatta con materiali più pesanti e adatti al periodo, come cotone e lana. L’asso nella manica della mantella, però, è che, oltre a tenere al caldo chi la indossa, è molto elegante e originale. Si adatta bene sia a look più casual, ad esempio con un paio di jeans, ma anche con un look più elegante e formale, come un completo classico. Insomma, altro che sciarpe e cappotti, è questo l’indumento caldo e morbido che sta andando a ruba perché sta bene a tutti.

Dalle passerelle d’alta moda fino ai nostri armadi

Gli stilisti stanno impazzendo per questo capo intramontabile e ne creano ogni anno modelli diversi. Basti pensare alle mantelle con le frange, in stile poncho, o a quelle più eleganti con stampa con monogramma.

Sono già tantissime le star di casa nostra che hanno iniziato ad indossarla, come Elisabetta Gregoraci, vera fan di questo indumento.

Sono queste le scarpe migliori con cui abbinare la mantella

Come abbiamo detto, la mantella è un capo che si adatta bene a qualsiasi abbigliamento, da quello più informale a quello più rigoroso.

Per questo motivo, quindi, esistono diversi modelli di scarpe che si possono abbinare molto bene a questo capo. Se cerchiamo un look più comodo e sportivo, potremo scegliere delle normali sneakers, o degli stivaletti bassi.

Se, invece, il nostro look fosse più deciso e audace, potremmo optare anche per degli stivali alti con tacco. Verso la primavera, poi, potremo addirittura decidere di abbinare alla mantella un paio di comodi mocassini.