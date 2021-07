Quando parliamo di glicemia, intendiamo la concentrazione degli zuccheri nel sangue, fattore importante perché la sua alterazione è un campanello di allarme per la salute.

È fondamentale infatti mantenere sotto controllo il livello degli zuccheri nel sangue e per misurarla basta un semplice campione di sangue.

Per tenere a bada la glicemia, bisogna fare attenzione alla propria dieta, abbinandoci attività fisica per avere effetti benefici sul fisico ma anche sulla mente.

Il tè verde è una bevanda del tutto naturale che è in grado di donarci straordinari effetti benefici sull’organismo, ovviamente se assunta nelle giuste quantità.

Questa tipologia di tè non subisce processi di fermentazione e mantiene tutti i suoi antiossidanti e polifenoli, che possiedono anche proprietà dimagranti e anticancerogene.

Inoltre, gli antiossidanti che contiene, sono in grado di regolare i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo anche il diabete di tipo 1 e 2.

Se lo beviamo dopo aver consumato i pasti, riesce a prevenire i picchi di insulina, per questo è un prodotto decisamente consigliato.

Secondo uno studio pubblicato su Bmj open diabetes research & care, consumarlo ridurrebbe il rischio di mortalità per chi soffre di diabete di tipo 2.

Non tutti sanno che basta solo 1 straordinaria bevanda per abbassare la glicemia e prevenire il diabete oltre ad ottenere altri numerosi effetti benefici.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico di base, che valuterà la nostra situazione specifica per ogni tipo di problematica.

Il tè verde, ci aiuta anche a depurare l’organismo, ne basterebbe anche una sola tazza al giorno per sconfiggere la ritenzione idrica e depurarci per bene.

Ma non solo, infatti una sola tazza ci può aiutare a prevenire alcune malattie cardiovascolari come, per esempio, disturbi circolatori e l’accumulo di colesterolo cattivo.

Inoltre, i suoi antiossidanti sono in grado anche di creare una barriera protettiva contro gli effetti dannosi della degenerazione cellulare.