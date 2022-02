Alimentarci è essenziale ma farlo con varietà, fantasia e gusto non è sempre facile. Stare in equilibrio, poi, con il peso spesso è un’impresa, dato che le tentazioni sono sempre molte. Specialmente la tradizione italiana offre tanti spunti per pranzi e cene da preparare in casa. Anche quando ci rechiamo al ristorante si può essere indecisi con il menù tra le mani, rinviando l’ordinazione. Per non parlare della curiosità che ci può venire delle volte verso piatti etnici o fusion. Ormai, infatti, anche in piccoli centri urbani possiamo imbatterci in insegne di locali di popoli stranieri di ogni parte del Mondo.

Questa varietà di scelta può appagare il palato ma anche la conoscenza e potrebbe anche capitare di voler replicare a casa alcuni piatti. In caso, invece, volessimo preparare qualcosa di semplice o ci trovassimo senza molti ingredienti, ci vengono in soccorso alcune ricette. Per problemi di salute oppure, appunto, per esigenze improvvise, cucinare senza alcuni ingredienti è possibile. Si possono fare dolci senza uova o senza latte, ma anche un piatto salato senza lievito e senza la necessità del forno.

Con farina e olio e poco altro ecco una torta salata semplice e veloce senza lievito e senza forno

Per un pranzo o una cena veloci, quando non si hanno o non si vogliono usare lievito e forno, ecco la ricetta di una gustosa torta salata.

Ingredienti:

300 g di farina 00;

80 ml di birra;

70 ml di acqua;

30 ml di olio extravergine d’oliva;

sale;

farcitura a piacere.

In una ciotola setacciare la farina 00 e aggiungere un pizzico di sale. Versare l’acqua, cominciando a impastare, e poi la birra. Dopo unire l’olio e lavorare il tutto in modo da far incorporare bene i liquidi. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo e morbido, bisognerà dividerlo e stendere col mattarello le due metà. Ora scaldare una padella, meglio se oleata, e adagiarvi la base dell’impasto. A questo punto si potrà farcire a piacere, magari con degli avanzi. Ad esempio, con del prosciutto cotto, del formaggio svizzero tagliato a dadini, oppure della salsa, origano e alici. Coprire adesso con l’altra metà infarinata, stesa precedentemente, e sigillare i bordi. Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per 10 minuti. Trascorso il tempo, girare la torta salata e fare cuocere l’altra parte senza coperchio. Ecco come fare, quindi, una torta salata con farina e olio e poco altro.