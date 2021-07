Con l’arrivo dell’estate e del grande caldo non è raro ritrovarsi con piedi, corpo e pancia gonfi. Infatti, non solo la pancia ma anche le gambe e le caviglie possono risentire in modo pesante per l’afa estiva.

Non sempre il gonfiore è collegato al solo sovrappeso, spesso l’accumulo è collegato a un problema di ritenzione idrica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

I vasi sanguigni lasciano filtrare una minima parte di liquidi, nel caso in cui comincino ad accumularsi si andrà incontro a ritenzione idrica e gonfiori. Per risolvere il problema e sgonfiare il corpo sarà necessario attuare alcune piccole strategie.

Ecco, quindi, quanti minuti bisogna camminare al giorno per sgonfiare pancia e gambe in estate.

Bere

Si consiglia di bere con frequenza durante la giornata, prima di sentire la sensazione di sete. Infatti, uno degli errori che più frequente vengono commessi sono proprio legati alla scarsa idratazione.

In un precedente articolo si era spiegato quanta acqua bere al giorno (consultare qui).

L’acqua è in grado di portare via i liquidi in eccesso e di favorire il funzionamento del microcircolo. Ovviamente, la quantità di acqua da introdurre durante il giorno è legata anche ad attività fisica e corporatura.

È, però, preferibile optare sempre per acqua ed evitare bibite zuccherate, alcool o caffè.

Ecco quanti minuti bisogna camminare al giorno per sgonfiare pancia e gambe in estate

Il modo migliore per sgonfiare è, però, quello di muoversi. Combattere la sedentarietà è alla base del miglioramento della circolazione.

Basteranno circa 30-40 minuti di camminata ogni giorno e senza fermarsi per vedere dei grandi miglioramenti, specialmente in estate.

Per approfondire consultare il sito del Ministero della Salute.

Nel caso in cui si avesse un po’ più di tempo si potrà fare un giro in bicicletta o una nuotata.

Abbigliamento comodo

Soprattutto nel caso delle donne sarà importante scegliere abbigliamento comodo. I tacchi alti, infatti, soprattutto se indossati per molte ore rischiano di bloccare la circolazione.

Tuttavia, anche le scarpe molto basse possono creare gonfiori e disturbi. Sarà, poi, fondamentale fare attenzione a jeans, pantaloni e cinture che, se eccessivamente stretti, potrebbero ostacolare la circolazione.

Dieta

Per sgonfiare il corpo, poi, sarà necessario seguire una dieta equilibrata prediligendo frutta, verdura e fibre.

Anche i cereali integrali e i cibi ricchi di potassio saranno alleati della circolazione. Al contrario sarà necessario limitare l’assunzione di sodio, insaccati e formaggi stagionati.

Si potrà cercare di imparare a cucinare utilizzando erbe aromatiche al posto del sale, importanti per insaporire apportando benefici alla salute.

Tra i rimedi della nonna contro le gambe gonfie troviamo il rosmarino, maggiorana e santoreggia dalle proprietà drenanti.

Tra le spezie, poi, si potranno provare curcuma e zenzero, ricchi di antiossidanti con azione antinfiammatoria.