Croccanti e irresistibili questi fiori di zucca senza uova e senza lievito

I fiori di zucca sono ricchi di nutrienti, specialmente di vitamine e sali minerali fondamentali per il nostro organismo.

Questo alimento è decisamente apprezzato nelle nostre preparazioni culinarie. Se siamo intenzionati a comprare i fiori di zucca basterà guardare il polline del fiore, se il suo colore è giallo intenso significa è stato raccolto da poco. Al contrario se vedremo una colorazione marroncina non compriamoli perché vorrà dire che non sono più adatti all’utilizzo culinario.

Ingredienti

Ricordiamo che questi fiori di zucca vanno mangiati sempre caldi, manterranno così tutta la loro croccantezza.

Le quantità per 4 persone sono:

a) 250 g circa di fiori di zucca;

b) 100 g di farina 00;

c) 140 ml di acqua;

d) olio per friggere;

e) sale e pepe.

Croccanti e irresistibili i fiori di zucca senza uova e senza lievito

Per iniziare dovremo procedere con la pulizia del nostro ortaggio ed è questa l’operazione forse più fastidiosa da fare.

Con l’aiuto di un coltello, togliamo delicatamente le foglioline spinose che troviamo intorno al fiore.

Poi, manteniamo il gambo lungo e incidiamoli, per poter riuscire a rimuovere il pistillo, procedendo sempre molto dolcemente.

Successivamente mettiamoli sotto l’acqua fredda e con della carta da cucina eliminiamo l’acqua in più tamponandoli pian piano.

Iniziamo a preparare la pastella versando della farina setacciata in una ciotola e, un po’ per volta, aggiungiamo dell’acqua, mescolando per evitare la formazione di grumi.

Infatti, dovremo creare un composto che sia completamente liscio, mettendo del sale e pepe a nostra preferenza.

Intanto, in una padella mettiamo dell’olio da frittura: portandolo alla temperatura giusta vedremo il formarsi delle classiche bollicine.

Dopo aver passato i nostri fiori di zucca nella pastella, immergiamoli uno alla volta e giriamoli spesso nell’olio, così friggeranno uniformemente.

Una volta che li vedremo adeguatamente dorati, basterà semplicemente scolarli, metterli sulla carta da cucina e servirli a tavola.

Croccanti e irresistibili questi fiori di zucca senza uova e senza lievito sono pronti per essere mangiati.

Approfondimento

