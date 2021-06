L’estata chiama la voglia di stare fuori a godersi momenti di relax con amici e non solo. È anche la stagione degli aperitivi in balcone o a mare mangiando e bevendo stuzzichini e bibite fresche.

I più ingegnosi e creativi possono anche sperimentare aperitivi fai da te in modo molto originale. Esiste, infatti, un tipo di aperitivo che si può fare con degli ingredienti davvero particolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che per un gustosissimo aperitivo estivo basta usare questi fiori straordinari. Sono alcuni fiori che possono essere sgranocchiati insieme a cocktail a base di frutta per un aperitivo semplice e fresco.

Pochi sanno che per un gustosissimo aperitivo estivo basta usare questi fiori straordinari

Stiamo parlando dei fiori eduli che si usano di solito per accompagnare i piatti più raffinati. Sono fiori che non possono essere acquistati dal fioraio ma si possono comperare tranquillamente nei mercati e nei supermercati più forniti.

Lì si trovano già puliti e selezionati in comode vaschette per poter essere subito pronti all’uso. Nelle prossime righe spiegheremo come preparare un gustosissimo aperitivo analcolico estivo con questi fiori eduli e la frutta.

Serviranno questi ingredienti: 100 grammi di farina di riso, 50 ml di vino bianco secco e freddo, 1 albume, 500 ml di olio di semi. Poi un poco di sale fino, 60 grammi di fiori eduli e 110 grammi di acqua fredda. Infine, per il cocktail basteranno 450 g di succo di ananas, 250 grammi di lamponi e 660 Ginger beer.

Preparazione dei fiori eduli per l’aperitivo

Innanzitutto, si dovranno lavare delicatamente i fiori a lasciarli in ammollo nell’acqua fredda. Poi bisogna preparare la pastella separando il tuorlo dell’albume e metterlo in una ciotola aggiungendovi il sale e montarlo a neve con la frusta elettrica.

Il passaggio successivo è aggiungere il vino, l’acqua ghiacciata e la farina setacciata e amalgamare bene il tutto. Attenzione ai movimenti perché devono essere fatti dal basso verso l’alto per non smontare l’albume con le fruste elettriche.

Fatto ciò, si dovranno scolare i fiori e poi metterli uno per volta nella pastella velandoli leggermente in modo disomogeneo.

Poi bisogna versare l’olio in un tegame grande e cuocerlo fino a 190 C° e immergere un po’ per volta i fiori e friggerli fino a che non saranno croccanti.

Sarà sufficiente un minuto, dopo il quale si potranno scolare e asciugare su una carta assorbente. Ultimo step è quello di salarli in superficie.

Il cocktail a base di frutta

Passando al cocktail, si dovranno prendere i lamponi, lavarli bene e metterli insieme al succo d’ananas nel mixer e frullare il tutto fin quando non si ottiene un purè liscio.

Poi si aggiunge il ginger beer mescolando il tutto con un cucchiaio. Infine, si dovranno tagliare 4 fettine di zenzero in modo sottile e metterli accanto ad ogni bicchiere con i cocktail.

Si può servire il tutto con un fiore edule, un ciuffetto di menta e uno spiedino con tre lamponi. Ecco pronto il nostro aperitivo estivo gusto e fresco di fiori e frutta.