Oggi per scattare una fotografia si usa molto il cellulare perché è sempre a portata di mano. Tuttavia si potrebbe migliorare la qualità delle proprie immagini con una macchina fotografica. Potrebbe essere anche l’occasione di far nascere una piccola passione. Ecco allora quali sono le migliori macchine fotografiche da acquistare sul mercato per scattare delle belle fotografie.

Macchina fotografica o smartphone

La fotografia è l’arte più diffusa in tutto il Mondo. Scattare una foto è abbastanza semplice, soprattutto con le moderne macchine fotografiche. Basta premere semplicemente il pulsante di scatto e il gioco è fatto. In passato bisognava conoscere tutte le regolazioni della macchina fotografica per poter scattare una foto. Questo fino al momento in cui non furono introdotte le macchine istantanee con la pellicola. Fino ad oggi si sono fatti passi da gigante, ma la semplicità di scatto resta ancora. Basta sempre scattare perché a regolare l’immagine ci pensa la macchina fotografica.

I vantaggi di una macchina fotografica rispetto ad un cellulare sono soprattutto due. Una fotocamera, come si dice in inglese, è sempre più veloce da usare rispetto ad uno smartphone. I nostri telefoni spesso hanno dei ritardi tra quando si scatta e il momento in cui viene registrata l’immagine. Inoltre la qualità dell’immagine è inferiore e tenerlo in mano non è agevole per le foto di movimento. Tuttavia c’è un altro vantaggio non indifferente, la macchina fotografica può aprire la strada verso una vera passione dell’arte fotografica. Non a caso grandi fotografi hanno cominciato semplicemente con il regalo di un apparecchio fotografico, come il caso di Jacques Henry Lartigue.

Quali sono le migliori macchine fotografiche da acquistare sul mercato per scattare delle belle fotografie

Se dovessimo scegliere tra le diverse offerte del mercato, non avremmo che l’imbarazzo della scelta. Per chi passa da uno smartphone ad una macchina fotografica, un vantaggio si ha dalle cosiddette fotocamere compatte. Sono piccole fotocamere che posseggono un obiettivo fisso e di dimensioni abbastanza compatte. Il fatto che l’obiettivo non sia intercambiabile, non significa che la macchina fotografica sia di scarsa qualità. Tutte le grandi marche producono macchine di questo tipo per tutti i prezzi ed esigenze.

Un altro tipo di macchina, che si sta diffondendo in questi ultimissimi anni, è la mirrorless. Sono delle compatte di alta gamma, dello stesso livello di prestazioni delle reflex. Il vantaggio è che sono più compatte e più semplici nella costruzione. Molti pensano che sono il futuro degli apparecchi per fotografia e molti professionisti si orientano verso di queste.

Infine ci sono le reflex, che si caratterizzano per la visione nel mirino dell’immagine così com’è in realtà. Le mirrorless invece attraverso il mirino inviano all’occhio un’immagine di tipo elettronico. Non si sa se le reflex resisteranno all’avanzata delle mirrorless, ma qualcuno come la Canon sta già pensando di ridurne la produzione. Forse questo potrebbe essere anche l’occasione per fare un buon affare.

Approfondimento

