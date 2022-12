Basta scervellarsi sul regalo perfetto: ecco cosa donare al partner in base al segno zodiacale

Basta scervellarsi per il regalo perfetto per il partner-proiezionidiborsa.it

Quest’anno niente paura di sbagliare regalo! Grazie alle dritte dell’oroscopo, avremo subito una gamma di scelta precisa verso cui dirigerci per scegliere il dono perfetto!

Scegliere il regalo per il partner non è mai così semplice. I più pigri, per risolvere il problema, escludono subito l’effetto sorpresa, facendo scegliere direttamente all’altra persona il proprio regalo.

Questa è certamente la via più sicura, con cui non si sbaglierà e che ci solleverà da parecchi dilemmi. È anche vero, però, che una pratica simile spegnerebbe qualsiasi tipo di romanticismo.

I più caparbi, invece, cercheranno da soli di trovare il regalo più bello per il partner. Cercheranno di carpire gusti e necessità del proprio compagno/a, e questo comporterà molto più impegno.

In aiuto di tutti, però, arriva l’oroscopo. Probabilmente non tutti lo sanno, eppure l’oroscopo sarebbe un vero asso nella manica per comprendere i gusti di una persona.

Di seguito scopriremo i gusti, in fatto di regali, di 3 tra i segni zodiacali più tosti di tutti.

Basta scervellarsi sul regalo perfetto: sono 3 i consigli da seguire per essere sicuri di fare la scelta migliore

Per i Gemelli non esistono scuse. Il regalo, per essere apprezzato, deve essere pensato. In poche parole, non faremo mai felici una persona del segno dei Gemelli con un gioiello banale e impersonale.

Anche se il valore dovesse essere alto o medio-alto, i gemelli non lo apprezzerebbero appieno. Meglio optare per un regalo meno costoso ma molto più personale, scelto con impegno e dedizione. In generale, comunque, dovremo concentrarci soprattutto su tecnologia, bellezza e viaggi.

Oltretutto per i Gemelli sono previste notizie sensazionali, coi prossimi mesi che prospetteranno grandi successi.

È difficile da accontentare questo segno

Al secondo posto dei segni coi gusti più difficili da soddisfare c’è l’Acquario. Se il nostro regalo non sarà essere di suo gradimento, non si farà nessun problema a farcelo sapere.

La schiettezza è il suo tratto distintivo, ma anche la curiosità. Per questo motivo, dovremo focalizzarci su regali che lascino un segno. Il nostro consiglio è quello di scegliere tra un viaggio o un’esperienza culturale, magari da fare in coppia. Un’ottima opzione, ad esempio, è quella di una crociera da fare in inverno in alcune delle destinazioni più belle al Mondo.

Pragmatismo e necessità sono le parole d’ordine di questo segno

L’ultimo segno è difficile di gusti, ma non ci farebbe mai capire il nostro errore. Stiamo parlando del segno della Bilancia, contraddistinto da un carattere equilibrato e molto tranquillo.

Le persone nate sotto questo segno si dividono in 2 gruppi ben distinti. C’è chi, nonostante faccia finta di nulla, aspetterà il proprio regalo con grande trepidazione. E poi ci sono quelle persone della Bilancia che sono totalmente disinteressate a riceverne.

In ogni caso esiste un metodo per accontentare entrambe queste personalità.

Essendo la Bilancia un segno molto pragmatico, preferirà scartare un regalo contenente un qualcosa di davvero utile. In particolare, dovremo puntare su qualcosa di molto utile per il suo lavoro, come un mouse, delle cuffie o una stampante.

Sarà bene chiedere direttamente alla persona in questione di che cosa ha effettivamente bisogno. Così renderemo felice e soddisfatto lui e noi saremo sicuri che il nostro regalo sarà sfruttato e apprezzato. Insomma, basta scervellarsi sul regalo perfetto perché, grazie a questi consigli, non sbaglieremo un colpo.