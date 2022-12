Cosa possiamo stuzzicare a tavola durante le tombolate natalizie

Generalmente durante il periodo natalizio le famiglie si riuniscono in casa per festeggiare. Dopo gli interminabili pranzi, è usanza giocare. Tipica del periodo natalizio è senza dubbio la tombola, divertente e coinvolgente. Possiamo accompagnare i nostri giochi da tavola con qualche stuzzichino. Nei prossimi paragrafi qualche consiglio su quali scegliere.

A Natale si mangia, si scartano i regali, ma si gioca anche a tombola. Un gioco che coinvolge tutti, specialmente quando le famiglie si riuniscono a tavola. La tombola nasce a Napoli e le sue origini risalgono al diciottesimo secolo. Una forma alternativa di gioco del Lotto, prevede da parte dei giocatori il versamento di una somma di denaro. Il denaro viene in seguito distribuito tra i vincitori. Durante le intense giocate cosa possiamo stuzzicare a tavola? Sfiziosi e facili da mangiare, esistono tantissimi stuzzichini in grado di accompagnare le tombolate in famiglia. Servirà solo poco tempo e tanta fantasia.

Piccoli muffin salati

Un’idea sfiziosa e allo stesso tempo saporita, sono i mini muffin salati. Possiamo prepararli in mille fantasie diverse. Una delle ricette più semplici e amate è quella dei muffin con ricotta e speck. Per realizzare questi piccoli spuntini ci occorrono i seguenti ingredienti:

150 g di ricotta;

170 g di farina 00;

un cucchiaio di formaggio grattugiato;

pepe nero;

2 uova;

80 g di speck;

lievito istantaneo;

sale;

olio di semi.

Come abbiamo anticipato si tratta di una ricetta facile e veloce. Basterà unire tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare. Una volta infarinati gli stampi, versare il composto dentro. Infine infornare a 180° per circa 30 minuti.

Cosa possiamo stuzzicare a tavola durante i giochi natalizi

Un’altra idea originale per arricchire la nostra tavolata di Natale, è la polenta. Una volta cotta e raffreddata si taglia a quadratini. Basterà spalmare un po’ di formaggio fresco e aggiungere del prosciutto crudo. Una sorta di tartina. Una soluzione velocissima da proporre in tavola. Un altro modo per accompagnare le nostre tombolate e mettere in tavola un ricco panettone gastronomico. Facilissimo da trovare in commercio, è un’ottima soluzione. Tuttavia possiamo servire non solo stuzzichini salati, ma anche qualche dolcetto simpatico.

Stuzzichini dolci

Uno stuzzichino dolce che piacerà proprio a tutti è la mini cheesecake. Anche questa realizzabile in tanti gusti diversi, sarà ben gradita. Per realizzare questo ottimo dolce al cucchiaio ci servono i seguenti ingredienti:

150 g di biscotti secchi;

60 g di burro;

250 g di formaggio fresco spalmabile;

150 g di panna fresca;

60 g di zucchero a velo;

2 fogli di colla di pesce;

frutta.

Per la base tritare i biscotti e unirli al burro fuso, dopodiché fare aderire il composto agli stampini rotondi. Basterà circa un cucchiaino per comporre la base. In seguito riporre in frigorifero. Ammollare la colla di pesce in acqua per 10 minuti, in seguito scioglierla nella panna calda. Nel frattempo unire il formaggio allo zucchero e una volta amalgamato il tutto, incorporare la panna. Inserire la crema negli stampini appena tolti dal frigorifero e livellare. A questo punto riporre in frigorifero per circa 3 ore ed infine decorare con frutta a piacere.