Addobbare casa per Natale è divertente, ecco come decorare a festa anche balconi e finestre

L’ultimo mese dell’anno le città cambiano aspetto. Le vie sono più belle con le luminarie e si riempiono di gente intenta a comprare il perfetto regalo da mettere sotto l’albero di Natale. Si acquistano anche decorazioni per la casa. Per degli spunti su come abbellire anche finestre o balconi continuiamo a leggere.

L’attesa delle feste si scandisce con il calendario dell’Avvento dei bambini. Alle classiche finestrelle spesso si preferiscono pacchetti pieni di dolci o giochi. I piccoli si possono coinvolgere anche nella preparazione del presepe. È bello pure riempire di addobbi l’albero di Natale. Potremo sistemare in giro pure qualche candela, festoni e scegliere della biancheria a tema per i letti.

Per rendere l’atmosfera in casa più accogliente e festosa si potrebbero pure decorare le finestre.

Addobbare casa per Natale è divertente e possiamo usare tante decorazioni per le finestre

Che la casa sia grande o piccola non importa, potremo rendere festose anche le finestre. Ad esempio, compriamo degli stencil o creiamoli noi con del cartoncino. Le figure saranno quelle di Babbo Natale oppure stelle, casette pacchi regalo. Con una bomboletta spray di neve finta per i vetri otterremo finestre bellissime.

Possiamo anche appendere a dei fili tante lucine LED ricadenti. Avremo una tenda luminosa. Con del nastro glitterato possiamo fare dei fiocchi. Poi li appenderemo a dei fili oppure li faremo aderire al vetro con un biadesivo.

Se abitiamo a piano terra, magari in una villetta, abbelliamo gli infissi. Basterà mettere dei festoni di foglie finte attorno alle finestre all’esterno. Per aumentare l’effetto applicheremo dei pungitopo sui vetri o tra il fogliame. Se è possibile, avvolgiamo il tutto con file di luci.

Tornando all’interno mettiamo dietro le finestre delle lanterne con lumini di cera o una lucina a batterie. Foderiamo di rosso delle scatole e infiocchetiamole. Renderanno l’idea di festa posate lì vicino.

Come addobbare anche i balconi

Sui nostri balconi si trovano magari tante belle piante. Il basilico e altre erbe aromatiche servono spesso in cucina e in cosmesi. A dicembre rendiamo più carino lo spazio esterno. Un’idea semplice è quella di appendere alla ringhiera tante belle ghirlande. Potremo anche attorcigliare fili di lucine. Se invece mettiamo dei festoni, arricchiamoli con palline dell’albero di Natale o fiocchi rossi.

Se è possibile, appendiamo un vaso. Invece della terra lo riempiremo di luci. In alternativa, mettiamo fogliame finto, pigne, pacchettini regalo e nastri.

Dopo un pranzo in cui abbiamo bevuto del buon vino potremmo uscire in balcone. Faremo vedere ai nostri ospiti il panorama e anche le decorazioni.

Forse abbiamo all’esterno delle sedie o poltroncine. Sistemiamo qualche bel cuscino con disegni natalizi. Scegliamo quelli con renne e stelle.

Addobbare casa per Natale è divertente, specialmente se si fa con i bambini. Con pochi elementi possiamo rendere carini pure i balconi.

Per digerire mettiamo un bel cappotto sopra i nostri vestiti eleganti e facciamo due passi nella città piena di addobbi e luci.