Le piante sono sempre piacevoli da avere in casa. Ne abbiamo più volte parlato con il Team di ProiezionidiBorsa in un articolo che potrete leggere qui.

Ma se oltre a rendere gradevole l’ambiente, lo rendessero anche più profumato, non sarebbe affatto male.

Trovare delle piante da collocare all’interno della casa che oltre ad essere belle e luminose, la profumino anche, non è poi così difficile. Né bisogna pensare che l’unica soluzione sia quella di optare per piante aromatiche.

Basta scegliere queste piante per avere la casa profumatissima

Per avere una casa profumatissima sono tante le piante che possiamo scegliere e collocare nei nostri ambienti. Basta solo trovare l’essenza che più ci piace e la nostra casa profumerà come non mai.

L’idea in più!

Per chi ha dei balconi, l’idea sarebbe posizionare su di essi, magari in prossimità delle finestre, dei gelsomini. Questa infatti è una pianta molto resistente, anche agli attacchi di insetti e parassiti. Inoltre il profumo che sprigiona è molto intenso, quindi può essere avvertito anche a distanza. E quando al risveglio, o comunque in ogni momento della giornata, andremo ad aprire le finestre, un profumo inebriante avvolgerà la nostra casa.

Vediamo invece cosa mettere all’interno della casa

Per profumare gli ambienti interni possiamo spaziare dalle begonie alla lavanda, oppure optare per l’eucalipto.

Quanto alla lavanda, questo arbusto sempreverde è noto non solo per i suoi fiori lilla ma anche, e soprattutto, per il profumo intenso che emanano.

La lavanda quindi portata in casa, oltre a regalare un tocco di eleganza all’ambiente, avrà, anche con il suo gradevole profumo, un effetto rilassante sulle persone.

Ma anche le begonie e l’eucalipto sono piante molto profumate

Se si opta per l’eucalipto, è bene sapere che le sue foglie sprigioneranno un profumo molto gradevole soprattutto nelle ore più calde della giornata, o se strofinate tra le mani.

Anche i fiori delle begonie sono freschi e profumati. È bene sapere però che questa pianta richiede una esposizione a media luce e una costante umidità. Sarà necessario quindi collocarla in un posto non soggetto a correnti d’aria e fiorirà copiosamente, regalandoci fiori incantevoli e profumati.

Basta quindi scegliere queste piante per avere la casa profumatissima.