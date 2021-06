Abbiamo più volte parlato con Team di ProiezionidiBorsa di quanto sia importante avere cura dell’ambiente in cui viviamo. Esso infatti ci i rappresenta!

A volte però pur avendo tanta passione per la casa, abbiamo poco tempo da dedicare ad essa.

A chi non è capitato di avere un angolo della casa che proprio non va, magari perché troppo spento. Eppure nonostante tutto non trovare il tempo per cercare l’oggetto giusto da collocarci!

Non bisogna disperare!

Ecco svelato il segreto per abbellire tutto l’anno ogni angolo della casa con il minimo sforzo e il massimo risultato

Premesso che anche una casa perfettamente arredata senza un tocco di verde apparirà spenta e noiosa.

La soluzione geniale per ravvivare ogni angolo spento con il minimo sforzo ed il massimo risultato è quella di optare per le piante grasse.

Esse infatti esistono in svariate tipologie, possono essere collocate in ogni angolo della casa e richiedono pochissime cure.

Le piante sono la soluzione migliore per decorare gli ambienti e dare quel tocco in più.

E le varietà grasse sono sicuramente quelle più indicate per chi non ha molto tempo da dedicare alla casa e dunque anche ad esse.

Le piante grasse piccole o grandi che siano, con spine o senza, riescono ad arricchire l’ambiente con un tocco elegante e naturale.

Possiamo divagare sulla scelta dei vasi, sia per la forma che per il materiale. L’importante è che questi abbiano un foro per garantire il drenaggio.

Come innanzi detto le piante grasse richiedono pochissime cure. Vanno innaffiate in linea di massima ogni 10 giorno.

A volte anche una volta al mese. Basta infatti toccare il terriccio e solo quando risulta particolarmente asciutto va aggiunta acqua ma in piccolissime dosi.

Ecco quindi svelato il segreto per abbellire tutto l'anno ogni angolo della casa con il minimo sforzo e il massimo risultato

Approfondimento

