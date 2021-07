Moltissime persone hanno il sogno di dimostrare meno anni di quelli che in realtà hanno. Questo è un aspetto abbastanza comune della psicologia umana, e non c’è nulla di male nel desiderarlo. Infatti, quando l’età avanza, si cresce e si matura, ma l’aspetto fisico, inevitabilmente, cambia e si trasforma. Per cercare però di dare un volto più giovanile al nostro stile e far risaltare i nostri punti di forza, potremo puntare su alcuni colori che sicuramente ci donerebbero una luce totalmente diversa. In particolare, ce n’è uno perfetto per questa stagione, che sicuramente ci farà innamorare. Vediamo quindi di quale si tratta e cerchiamo di capire come indossarlo per perdere diversi anni.

Per sembrare più giovani dopo i 50 anni basterà indossare questo colore meraviglioso

Come abbiamo già sottolineato, ci sono dei colori che possono davvero risaltare il nostro viso e farci apparire più giovani e fresche. E tra questi, ce n’è uno in particolare perfetto per questa stagione che ci farà brillare. Stiamo parlando del verde smeraldo. Infatti, per sembrare più giovani dopo i 50 anni basterà indossare questo colore meraviglioso! Questa tonalità avrà il potere di illuminare il nostro volto e la nostra figura, rendendoci felici e soddisfatte.

Ecco un’idea alla moda e di tendenza per abbinare questo colore e sembrare davvero giovanissime

Ovviamente, il verde smeraldo può aiutarci a sembrare più giovani, ma dobbiamo anche sapere a cosa abbinarlo. Quindi, vogliamo proporre un outfit che potrebbe fare al caso di tutte, comodo ma elegante. Se vogliamo vestire di questo colore, potremmo scegliere delle scarpe nere in primis e un pantalone di una tonalità scura. Successivamente, potremo sfoggiare il nostro bellissimo verde smeraldo con una blusa sbarazzina, da abbinare a una borsa crema sofisticata ed elegante. In questo modo saremo davvero all’ultimo grido e la luminosità del nostro viso risplenderà ovunque!

