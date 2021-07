Abbiamo più volte parlato con Team di ProiezionidiBorsa di quanto sia importante avere cura dell’ambiente in cui viviamo. Esso infatti ci i rappresenta!

In un precedente articolo ce è possibile leggere qui, abbiamo visto come arredare angoli della nostra casa che appaiono spenti.

E come quindi le piante ci possono essere di aiuto per abbellire i nostri ambienti, alcune di esse anche per purificarli.

Che siano piante grasse, sempreverdi, con fiori o senza, le piante sono tutte meravigliose.

Abbelliscono gli ambienti, infondono buonumore con i loro colori e le loro profumazioni, e ci ricordano in ogni momento la bellezza della vita!

Svelato il segreto per avere piante con foglie sane e splendenti tutto l’anno

Vi sono alcune piante, come quelle grasse, che richiedono pochissime cure. Ve ne sono poi altre sicuramente più delicate e quindi impegnative.

Ma in ogni caso le piante vanno curate.

Spesso ci concentriamo sulla innaffiatura e concimazione. Ma le piante vanno anche pulite!

Sulle foglie, infatti, si accumula la polvere che le rende opache. Ecco allora svelato il segreto per avere piante con foglie sane e splendenti tutto l’anno.

Il rimedio più semplice è quello di spruzzare sulle foglie dell’acqua, cosa che soprattutto d’estate, non vai mai fatta nelle ore calde della giornata.

Basta quindi avere uno spruzzino in casa, che potremmo tranquillamente riciclare. Molti detersivi infatti sono contenuti in flaconi con spruzzini.

Una volta finito dunque il detersivo all’interno, basta lavarlo bene per poterlo poi riciclare come perfetto pulitore per le piante.

Questo soprattutto per che non hanno una foglia larga. Sarebbe quindi quasi impossibile pulirle con uno straccio.

Ma ecco il segreto in più!

Ma se vogliamo foglie splendenti, ecco svelato il trucco. Potremmo, dopo averle pulite con uno spruzzino pieno di acqua, passare uno straccio imbevuto in una soluzione fatta di acqua e latte.

Vedremo come appariranno lucide e splendenti!

