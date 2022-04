Nessuno ama ricevere una multa per la violazione del Codice della Strada. Soprattutto se l’infrazione è stata commessa in buona fede o per ignoranza delle regole. Ma la normativa che regola la circolazione nelle strade di persone o veicoli è molto chiara e anche abbastanza rigida. Ma soprattutto considerando che parcheggiare l’auto, nelle grandi città, è diventata un’impresa, quella per divieto di sosta è una delle sanzioni più diffuse. Parcheggiando l’auto dove non si può oltre alla violazione si possono creare anche pesanti disagi alla circolazione degli altri utenti della strada. Senza contare che c’è anche il rischio di intralciare il transito o l’accesso. Ecco i 19 posti in cui non si può parcheggiare l’auto per non rischiare di vedersi elevare una multa.

Divieto di sosta, molto diffuso

A prevedere la violazione per divieto di sosta è l’articolo 158 del Codice della Strada. La sanzione che ne deriva parte dai 41 euro per arrivare anche ai 168 euro. Ma se l’infrazione ostruisce il transito dei mezzi pubblici o la circolazione di auto di disabili l’importo arriva fino a 335 euro. Il verbale della multa potrebbe arrivare a casa ma anche essere lasciato sul parabrezza del veicolo. Sottolineiamo subito che questa infrazione, a parte la multa che ne deriva, non comporta la perdita di punti sulla patente. E questo è importante, visto che si tratta di una delle multe più diffuse in Italia.

Il divieto di sosta è indicato da uno specifico segnale. Ma la valenza del divieto dipende se ci si trova nel centro abitato o fuori. In mancanza di segnalazioni specifiche il divieto dura:

dalle 8,00 alle 20,00 nel centro abitato;

tutte le 24 ore se ci si trova al di fuori del centro abitato.

Ecco i 19 posti in cui non ci si può fermare con l’automobile se si vuole evitare una multa fino a 335 euro

In linea generale il Codice della strada prevede situazioni specifiche in cui non è possibile parcheggiare il veicolo. I posti dove è vietata la sosta sono:

vicino ai passaggi a livello o alle linee ferroviarie; in curva; sui dossi; dentro le gallerie, sui sovrappassaggi ma anche sotto i portici o nei sottovia; in corrispondenza di semafori sui marciapiedi; in prossimità degli incroci stradali; sui passaggi pedonali e sulle piste ciclabili; nel parcheggio delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici; in doppia fila; presso i passi carrabili; davanti ai cassonetti dell’immondizia; nelle aree riservate ai mezzi di trasporto pubblico; nei posti riservati agli invalidi; nelle zone ZTL; nelle aree riservate al mercato (in questo caso il divieto potrebbe essere limitato ad alcuni giorni e a determinati orari); dove la sosta impedisca lo spostamento di un altro veicolo in sosta o di accedere all’area di sosta ad un altro veicolo; nelle aree riservate alla sosta delle donne in gravidanza; nelle aree riservate al carico e scarico delle merci (anche in questo caso potrebbe essere limitato a determinate fasce orarie).

