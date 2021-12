Dire addio a quella antiestetica ricrescita si può, anche senza recarsi dal parrucchiere. Tra una tinta e l’altra, infatti, si può tamponare con astuzie del mestiere, ottenendo un risultato omogeneo e naturale.

Oltre alla ricrescita magari causata da una colorazione diversa dei capelli rispetto alla chioma naturale, anche i capelli bianchi che fuoriescono qua e là creano qualche piccolo disagio. Un colore poco omogeneo, infatti, rende l’aspetto subito più trasandato e poco curato, anche quando i capelli sono puliti.

Per nascondere le imperfezioni e rendere il look più ordinato, l’acconciatura può giocare un ruolo fondamentale. Difatti, voluminizzare la chioma è un buon trucco per camuffare la ricrescita. Anche una fila dinamica nasconde otticamente la chioma bianca. Quindi si consiglia di dare volume ai capelli partendo dalla radice. A tal proposito, ecco i trucchetti per avere una piega impeccabile e leggera come quella del parrucchiere.

Ecco anche come portare i capelli a 50 e 60 anni con questi tagli meravigliosi che ringiovaniscono, perfetti per ogni viso.

Consigli furbi da ricordare

Alla presenza dei capelli bianchi possiamo scegliere tra due strade. Coprirli oppure lasciarli in modo naturale. Un’opzione sempre più gettonata anche dalle star di Hollywood e dello star system. Per chi volesse seguire questo trend, ecco come smettere di usare la tinta e sembrare più giovani di 10 anni.

Per chi sta combattendo, invece, contro i capelli bianchi, allora potrebbe trovare molto utili prossimi suggerimenti.

Difatti, basta ricrescita e capelli bianchi con questi 3 prodotti economici e utilissimi da portare comodamente in tasca o in borsa

Il mercato offre tantissimi prodotti specifici, adatti a coprire ricrescita e capelli bianchi in modo ottimale.

Tra i più efficaci segnaliamo 3 prodotti comodi e pratici da portare sempre in tasca o in borsa.

Stiamo parlando di:

spuma colorata;

polveri per il ritocco;

stick colorati.

Le spume colorate sono ideali per chi si presenta con una ricrescita netta e desidera ravvivare il colore tra una tinta e l’altra. Tantissimi i brand che hanno lanciato questo prodotto. Il costo va dai 3 ai 12 euro. A titolo puramente informativo Amazon propone il Schwarzkopf Root Retouch, Spray Ritocco Colore Ricrescita Immediato, Ritocco Ricrescita Capelli, Risultato Immediato e Naturale, 120 ml a 5,94 euro.

Le polveri per il ritocco, invece, sono ideali per chi combatte con dei capelli che si sporcano subito. Basta applicare il prodotto con il pennello in setole che si trova nella confezione. Sempre Amazon propone l’Hair Line Powder Hairline Shadow Powder per donne e uomini, Hairline Shadow Cover Up Powder Usa per riempire i capelli che si assottigliano a 15,59 euro. Tuttavia, basta fare una semplice ricerca per scovare prodotti con le stesse funzioni a 3/4 euro.

Infine, ci sono gli stick colorati che si presentano come pennarelli da passare sulle ciocche bianche. Sono indicati per capelli più secchi ma anche più doppi.

Su Amazon, attualmente a 10,35 euro, il Cover Your Gray Instant Touch Up Stick, 100 gr.

Dunque, ecco come dire “basta ricrescita e capelli bianchi con questi 3 prodotti economici e utilissimi da portare comodamente in tasca o in borsa”.