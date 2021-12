Siamo abituati a pensare che solo gli agrumi siano ricchi di vitamina C, forse anche un po’ per via delle nonne. Il rimedio in caso di influenza quando eravamo piccoli spesso e volentieri era una spremuta d’arancia.

L’arancia, e in generale gli agrumi, contengono davvero questa vitamina che alzerebbe le barriere del sistema immunitario. Ma in realtà anche altra frutta e verdura ha un buon apporto di vitamina C.

Non solo, la verdura di cui parleremo oggi è una straordinaria fonte di diverse vitamine e sali minerali. Come ad esempio il potassio, che favorirebbe la salute cardiovascolare e il fosforo che, con il calcio, proteggerebbe ossa e denti.

Non tutti la mangiano ma questa verdura ricca di vitamina C e fosforo proteggerebbe le ossa ed è gustosissima preparata così

Stiamo parlando dei broccoli, una verdura da tanti odiata a causa del cattivo odore durante la cottura. I broccoli, come la maggior parte dei cavoli, emanano un odore sgradevole se bolliti in acqua. Ma se riusciamo a superare questo ostacolo scopriremo un gusto fantastico adatto a tantissime ricette. Oggi vedremo infatti come rendere più appetibili questi broccoli preparando delle squisite polpette.

Ingredienti per 2 porzioni

200 g di broccoli;

150 g di pancetta a cubetti;

1 fetta di Asiago spessa da circa 100 g;

1 uovo;

pangrattato;

erba cipollina;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto sbollentiamo i broccoli dopo averli ben lavati e puliti. Nel farlo, potremmo utilizzare il nostro segreto per preservare il loro colore verde brillante;

quando saranno ancora tiepidi, schiacciamoli bene con una forchetta. Tagliamo l’Asiago in cubetti e mettiamolo da parte. Nel frattempo soffriggiamo la pancetta in padella con un filo d’olio. Lasciamola raffreddare e mettiamola nel mixer;

uniamo i broccoli schiacciati nel mixer e tritiamo finché non otterremo un composto omogeneo. Trasferiamolo in una ciotola, saliamo e pepiamo;

ora apriamo un uovo e aggiungiamo l’erba cipollina tritata finemente. Mescoliamo bene con le mani e, se il composto risulta troppo liquido, aggiungiamo del pangrattato;

creiamo ora delle polpette con le mani della grandezza che preferiamo. Facciamo un piccolo solco con il pollice e inseriamo un cubetto di Asiago. Richiudiamo bene la polpetta e passiamola nel pangrattato;

disponiamo le polpette su una teglia rivestita da carta forno e inforniamole a 180 °C per circa 10 minuti. Altrimenti possiamo friggerle, per un sapore ancora più gustoso, in olio di semi.

Insomma, non tutti la mangiano ma questa verdura ricca di vitamina C e fosforo proteggerebbe le ossa ed è gustosissima preparata così.

A volte quando pensiamo ad alcuni tipi di verdure ci viene difficile immaginare possano essere saporite. Ma con il giusto condimento e un po’ di fantasia si possono realizzare ricette incredibili. Proprio come i cavoletti di Bruxelles che gratinati al forno con la besciamella e lo speck sono irresistibili.

