Sul retro o su tutta la superficie della foglia degli agrumi è possibile spesso notare la presenza di macchioline nere polverose. Si tratta della fumaggine, contro la quale il miglior rimedio è il sapone molle potassico. Basta questo per eliminare la polvere nera dalle foglie del limone e degli agrumi e la Redazione di ProiezionidiBorsa spiegherà come poterlo fare.

Sapone molle potassico

Il sapone molle potassico è una sorta di comune saponetta di sapone, ma di una consistenza diversa da quella solita. Come suggerisce lo stesso nome, questo sapone è molle, ossia non diventa duro nel tempo e con la stagionatura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La sua composizione è probabilmente la principale responsabile della sua consistenza. Il sapone molle è composto da acqua, olio vegetale e idrossido di potassio. I tre elementi, miscelati tra loro, donano al sapone una consistenza molle perenne.

Trattamento contro la fumaggine

Il sapone molle trova tantissimi utilizzi e non molti sanno che basta questo per eliminare la polvere nera dalle foglie del limone e degli agrumi. Il sapone molle potassico è un prodotto che è consentito impiegare in agricoltura biologica.

Bisogna solo avere l’accortezza di effettuare questo trattamento quando i fiori sono ancora dei boccioli chiusi. Così facendo, sarà possibile proteggere gli insetti impollinatori. Il trattamento a base di sapone molle potassico tiene lontana la fumaggine, gli afidi o la cocciniglia farinosa, di cui la Redazione scrive in questo precedente articolo.

Basterà vaporizzare il tutto con uno spruzzino, direttamente sulle foglie interessate e attendere che il sapone molle potassico faccia il suo lavoro.

Ulteriori precisazioni

Consigliamo di effettuare questo trattamento sempre nelle ore serali e di non ripetere prima di 6 giorni dal trattamento precedente. Questo rimedio è anche un ottimo prodotto biologico per la cura di piante ornamentali od ortaggi.

Queste potrebbero, infatti, subire le stesse sorti degli agrumi e costituire un rifugio sicuro per afidi e parassiti vari. Per quanto riguarda le dosi, consigliamo di seguire le indicazioni riportate sull’etichetta. Suggeriamo di diluirlo sempre in acqua tiepida per semplificare l’emulsione. Ripetere il trattamento fino a completa risoluzione del problema o comunque per un massimo di 3 volte.