Chi ha giardini e orti lo sa: le erbacce possono essere molto fastidiose, proprio perché sono piante decisamente resistenti e quindi difficili da sradicare.

Le tanto detestate erbacce sono in grado di assorbire la luce del sole e limitano il potenziale di crescita dei nostri ortaggi.

La maggior parte delle volte tendiamo a ricorrere a prodotti chimici e a erbicidi.

Questi, oltre ad essere molto costosi, sono anche dannosi per la salute e per l’ambiente.

Non tutti lo sanno ma ci sono rimedi del tutto naturali, che ci fanno risparmiare denaro e sono molto efficaci nell’eliminazione delle erbacce.

Infatti, basta questo incredibile ingrediente per eliminare le erbacce dai nostri giardini.

Si tratta del limone concentrato, dalle mille proprietà benefiche che ci aiutano anche in questo campo.

Si possono utilizzare sia i limoni freschi che un concentrato di limone reperito in qualunque negozio di alimentari.

Grazie all’acido citrico, che si trova nel suo succo, asciugheremo l’erbetta in modo che sia di facile rimozione.

Si puo’ spruzzare puro sulle erbacce oppure può essere unito all’aceto di vino o di mele.

Basterà preparare una soluzione composta da 1 litro di aceto bianco e 120 ml di succo di limone concentrato.

Una volta mescolata la miscela, la si può versare dentro un vaporizzatore e spruzzare direttamente verso le erbacce. A livello del terreno.

Bisognerà cercare di fare attenzione a non coinvolgere la coltivazione principale per non rovinare il tutto.

Altrimenti, sempre utilizzando il succo, questa volta, però, di due limoni, si può aggiungere il contenuto di una bottiglia di gin di bassa qualità.

Mescoliamo il tutto e vaporizziamo il contenuto sulle erbette.

Oltre l’aceto e il succo di limone, l’alcool è anche un erbicida naturale economico.

Utilizzeremo tre cucchiai di alcool, mezzo litro di aceto e un litro di acqua.

La procedura è la stessa, asciugheremo l’erba per poi estirparla.

Precisiamo che comunque questo metodo funziona meglio sulle erbacce più giovani.