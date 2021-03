Tutti nelle nostre case abbiamo la possibilità di congelare gli alimenti. Congelare i cibi ci permette di evitare gli sprechi e di avere sempre a disposizione qualcosa da mangiare che non scada.

Se non potessimo congelare la maggior parte di quello che compriamo, rischieremmo di far andare a male molti alimenti.

Saremmo inoltre costretti a fare la spesa giorno per giorno e non potremmo conservare tutto quello che invece conserviamo quotidianamente.

Non tutti però conoscono i segreti per scongelare al meglio quello che mangiamo ogni giorno. È importante non commettere alcuni errori che potrebbero anche gravare sulla nostra salute.

Vediamo perciò insieme i 4 errori da evitare per la nostra salute quando scongeliamo gli alimenti.

Non scongelare mai a temperatura ambiente

La prima cosa da sapere è che qualsiasi alimento che tiriamo fuori dal nostro freezer non va assolutamente scongelato a temperatura ambiente.

Perciò che si tratti di carne, pesce o verdure dobbiamo prontamente lasciarli scongelare all’interno del nostro frigorifero. Questo per evitare che si creino colonie batteriche a quelle temperature.

I cibi non vanno mai ricongelati

È importantissimo sapere che una volta scongelato un alimento qualsiasi esso sia, va consumato dopo averlo fatto scongelare. Un errore da evitare con molta attenzione è quello di non congelarlo nuovamente.

Questo infatti potrebbe portare oltre alla perdita del loro sapore originale ma anche a qualche rischio da non sottovalutare per la nostra salute.

Infatti sbagliando questo passaggio potremmo favorire la crescita di molte colonie batteriche che potrebbero causare qualche problema.

L’acqua non deve stagnare

Quando decidiamo di scongelare un alimento sotto l’acqua corrente è importante che questa scorri a filo e che non rimanga a stagnare. Il motivo è sempre quello di impedire la crescita e la proliferazione di colonie batteriche molto pericolose per la nostra salute.

La giusta modalità per scongelare al microonde

Molto spesso avendo poco tempo a disposizione, decidiamo di scongelare un alimento al microonde.

È importante sapere che non tutti i cibi possono essere scongelati in questo modo. Inoltre per quelli possibili da scongelare al microonde, è importante attivare la modalità “defrost”.

Questa modalità è senza dubbio la più adatta grazie alla sua temperatura non eccessivamente alta.

Ecco perciò svelati i 4 errori da evitare per la nostra salute quando scongeliamo gli alimenti.