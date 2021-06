Quante volte in questi mesi abbiamo sottolineato l’importanza di fare jogging. Non solo per la salute fisica, ma anche per quella mentale. Soprattutto se scegliamo dei percorsi extra cittadini, in mezzo alla natura. Anche se può sembrare l’attività più semplice di questo mondo, fare jogging al meglio, richiede tanti piccoli accorgimenti. E, non ci riferiamo al materiale tecnico, per quanto importante, ma a un autogol che in molti fanno. Basta questo errore clamoroso che in pochi conoscono quando andiamo a fare jogging per annullare tutti i benefici dell’attività: correre a digiuno.

Mai fare jogging a stomaco vuoto

Medici dello sport e della scienza alimentare concordano su questo: mai fare jogging a stomaco vuoto. Infatti, basta questo errore clamoroso che in pochi conoscono quando andiamo a fare jogging per annullare tutti i benefici dell’attività. La prima cosa che può accaderci è sentirci deboli e affaticati. Cosa che ci fa abbandonare la sessione di allenamento. E già qui, annulliamo il beneficio dello sforzo. Soprattutto in queste prime giornate quasi estive in cui il sole si fa sentire.

Senza energie non andiamo da nessuna parte

Seconda cosa, legata alla prima. Se ci sentiamo stanchi, vuol dire che non abbiamo energie. E se non abbiamo energie, significa che non abbiamo immesso nel fisico benzina per il nostro motore. Qui scatta un concetto semplice, ma importante. Un conto è saltare il pasto, un altro è mangiare qualcosa di nutriente prima dell’attività. Due cose ben diverse. Tre fattori sono fondamentali in questo senso prima della nostra sessione di jogging:

non assumere cibo in eccesso;

non assumere quello sbagliato;

farlo almeno un’ora prima dell’inizio.

Attenzione anche all’acqua

Ma, c’è un altro fattore fondamentale soprattutto in queste calde giornate non ancora estive ma quasi: bere acqua. Sbaglia chi pensa di allenarsi senza reidratarsi. Sbaglia perché anche l’acqua dona energia e riequilibra la perdita di sali minerali. Non facciamo l’errore di fare un allenamento intero senza bere, perché l’organismo ne risentirà.

