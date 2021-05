È sicuramente il sogno di tutti coloro che vogliono dimagrire: perdere chili tra le lenzuola. Ma, è talmente semplice e incredibile il trucco per dimagrire dormendo e pochi sanno che bastano questi semplici ma geniali accorgimenti. I nostri Lettori più affezionati sanno benissimo che il metabolismo del sonno è fondamentale tanto quanto quello del giorno. Soprattutto, ricordiamoci che cervello e stomaco hanno assolutamente bisogno di riposare, ma anche di capire la differenza tra il giorno e la notte. E, su questa semplicissima intuizione, basiamo i suggerimenti di questo articolo.

Quando un aminoacido fa la differenza a cena

È talmente semplice e incredibile il trucco per dimagrire dormendo e pochi sanno che bastano questi semplici ma geniali accorgimenti a cena, partendo da un aminoacido. È il triptofano, sostanza, che non solo attiva e favorisce la produzione delle proteine. Ma, anche e soprattutto, facilità l’aumento della serotonina, il neurotrasmettitore in grado di equilibrare il nostro sonno.

Per farla breve, mangiando determinati cibi a cena, favoriremo la perdita di peso dormendo.

Ovviamente, dobbiamo anche tener conto di fare una cena leggera, per non fare l’effetto contrario e rimanere tutta notte a guardare il soffitto.

Gli alimenti perfetti per dimagrire dormendo

Ecco, allora, che, per cenare in maniera leggera, ma garantendoci la quantità di triptofano, è perfetta una bistecca di pollo o di tacchino. Magari con un pezzetto di formaggio fresco, un bicchiere di latte e un uovo sodo. Allo stesso modo, agisce il pesce magro, come il pangasio e l’orata. Magari con una banana a chiudere la cena.

Risultato? Una cena leggera, nutriente, ma anche in grado di avviare il metabolismo nella sua forma corretta.

Ricordiamo l’importanza delle tisane

E, ricordiamoci anche di non fare l’errore di mettere in letargo le tisane. È vero che sono piacevoli nelle fredde serate invernali, ma anche d’estate, assunte fredde, aiutano il sonno ristoratore. Proprio quello di cui abbiamo bisogno e che ci permette di dimagrire tra le braccia di Morfeo. Le migliori? Tiglio, camomilla, valeriana e lavanda.

Approfondimento

La temperatura giusta della camera per dimagrire dormendo e rimanere giovani