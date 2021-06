L’estate è ormai alle porte! È tempo di scoprire il nostro corpo e quindi anche i piedi.

In un precedente articolo con il Team di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontato il tema delle scarpe ideali per l’estate. In questa stagione infatti complici il caldo e gli spostamenti tra luoghi di lavoro e quelli di vacanza, aumenta il bisogno di calzare scarpe confortevoli. Troverete qui gli approfondimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma a prescindere dalla calzatura che si sceglie, è fondamentale avere piedi ben curati.

Ecco svelati i segreti naturali e a costo zero per avere piedi sempre fantastici e ben curati

D’estate i piedi sono costantemente scoperti e in primo piano. Quindi non passano certo inosservati.

E non esiste cosa peggiore che calzare una scarpa estiva che lascia intravedere un piede non curato.

Quindi con l’arrivo della bella stagione è d’obbligo prendersene cura.

E per farlo non è sempre necessario correre dall’estetista.

Possiamo tranquillamente farlo a casa. Specie se non abbiamo particolari problemi quali calli o unghie incarnite, nel qual caso è sempre bene affidarsi ad esperti!

Ecco allora svelati i segreti naturali e a costo zero per avere piedi fantastici e ben curati.

Fondamentale è lo scrub

A prescindere dalla forma da dare alle unghie e dallo smalto da applicare, è fondamentale esfoliare. La pelle deve essere morbida e ben curata.

Lo scrub oltre a comprarlo, possiamo prepararlo in casa. Basta mescolare lo zucchero con un po’ di olio di oliva e aggiungere poche gocce di menta piperita.

Otterremo uno scrub rinfrescante e lenitivo.

Questo composto va strofinato sui piedi, con movimenti circolari per diversi minuti per poi risciacquare con acqua tiepida. Così facendo elimineremo le cellule morte ed i nostri piedi saranno subito morbidissimi e dall’aspetto ben curato.

L’esfoliazione va fatta almeno un paio di volte a settimana. È consigliabile subito dopo, idratare! Possiamo usare una crema per i piedi oppure l’olio di mandorle o semplicemente qualche goccia di olio di oliva.

Solo dopo procederemo con la pedicure, che a differenza dello scrub non faremo sicuramente così spesso.

Se necessario, quindi diamo forma alle unghie. Le separiamo poi con un distanziatore.

Per chi non lo avesse basta utilizzare un tovagliolo di carta. Bisognerà farlo girare tipo un serpentone intorno alle unghie che così saranno separate.

Siamo così arrivate allo step finale. Applichiamo una base, e poi lo smalto che metterà in evidenza i nostri piedi che appariranno perfetti e ben curati