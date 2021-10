Tra le parti del corpo più difficili da allenare ci sono sicuramente gli addominali. Per farli emergere ed avere una pancia piatta e tonica, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano e attivo sono necessari, ma potrebbero non bastare. Molti, infatti, pur essendo assidui frequentatori della palestra, ancora si chiedono quale sia il modo più efficace per allenarli. La soluzione, quindi, potrebbe essere questo breve circuito, che possiamo fare ovunque: basta avere un tappetino e la voglia di faticare per un obbiettivo. Consigliato, dunque, ai fan del fitness in cerca di un allenamento divertente che potrebbe dare i risultati che cercano.

Basta questo circuito di 10 minuti per avere addominali d’acciaio in meno di un mese

Il circuito si basa infatti su due movimenti base, il crunch e il plank, da alternare con variazioni capaci di coinvolgere gli addominali alti, bassi e obliqui, oltre che il core. Il fatto che gli esercizi vengano eseguiti rapidamente, con un riposo minimo tra una serie e la successiva, aiuta quindi ad aumentare il dispendio calorico, determinante per ottenere il ventre sodo che desideriamo.

Com’è strutturato il circuito che ci farà avere addominali a prova di proiettile

Per completare il circuito dunque abbiamo bisogno di soli 10 minuti. Perfetto per allenarsi nei ritagli di tempo e per non perdere costanza nel nostro impegno per un corpo più tonico. Sopportare la fatica è dunque più facile, se il traguardo è in vista.

Si consiglia in ogni caso di consultare il proprio medico curante, prima di iniziare qualsiasi attività fisica, e di rivolgersi a un personal trainer se non conosciamo gli esercizi o se abbiamo bisogno di adattarli al nostro stato di forma.

Fatte queste doverose precisazioni, ecco com’è strutturato il circuito. In 10 minuti, faremo 21 esercizi, ognuno per 30 secondi. Svolgeremo due esercizi di seguito per poi riposare 10 secondi e passare ai due successivi.

Gli esercizi e il loro ordine

Sdraiamoci sul nostro tappetino da allenamento e dunque cominciamo a sudare. Ecco la lista completa degli esercizi e l’ordine in cui svolgerli. Ricordiamo ancora che svolgeremo ogni esercizio per 30 secondi e che il riposo ne durerà solo 10.

Crunch;

Reverse crunch;

Riposo;

Walking plank;

Mountain climber;

Riposo;

procediamo quindi con il russian twist;

Spider-man plank;

Riposo;

In e out;

Plank jacks;

Riposo;

dunque è la volta del double crunch;

Up e down plank;

Riposo;

Bicicle crunch;

Plank;

Riposo;

Heel taps;

Shoulder taps;

Riposo;

Reverse crunch leg extension;

Side plank raises – lato destro;

Riposo;

Straight leg crunch;

Side plank raises – lato sinistro;

Riposo;

V sit crunch;

Plank hip dips;

Riposo;

Cross punch crunch.

Se ci alleniamo con costanza, dalle 3 alle 5 volte a settimana, seguiamo quindi una dieta ipocalorica e abbiamo una vita attiva, basta questo circuito di 10 minuti per avere addominali d’acciaio in meno di un mese. Nonostante gli esercizi illustrati nell’articolo siano pensati per persone già esperte di fitness, esistono diverse varianti adatte a tutti. Mantenendo la stessa struttura del circuito e alternando semplici crunch e plank, bicicle crunch e plank, si potrebbero raggiungere dei risultati soddisfacenti.